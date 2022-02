Ισόβιος αποκλεισμός στον οπαδό της Λέστερ που επιτέθηκε σε παίκτες της Νότιγχαμ

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για έναν οπαδό της Λέστερ που συνελήφθη για επίθεση σε παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ, κατά τη διάρκεια του αγώνα τους για τον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας την Κυριακή (06/02), όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Νότιγχαμσαϊρ τη Δευτέρα (07/02).

Ο Κάμερον Τόνερ, 19 ετών, έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο του «City Ground» και επιτέθηκε στους παίκτες της Φόρεστ την ώρα πανηγύριζαν το τρίτο τους γκολ στο εμφατικό 4-1 επί των «αλεπούδων», περσινών τροπαιούχων του FA Cup.

A Leicester City fan ran on the pitch to fight Nottingham Forest players after they went up 4-1 😂😂😂😂 pic.twitter.com/74nQfhEs3k