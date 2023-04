Ιταλία: Τροχαίο-σοκ για τον διεθνή ποδοσφαιριστή, Τσίρο Ιμόμπιλε

Σε τροχαίο ατύχημα στη Ρώμη, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό στάδιο, ενεπλάκη ο Ιταλός διεθνής επιθετικός της Λάτσιο, Τσίρο Ιμόμπιλε, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με τραμ κα χρειάστηκε να μεταφερθεί τόσο εκείνος όσο και οι κόρες του στο νοσοκομείο, όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport.

«Το τραμ πέρασε με κόκκινο φανάρι. Ευτυχώς είμαι καλά, πονάει λίγο το χέρι μου», είπε ο αρχηγός της Λάτσιο.

Ciro's car is Immobile after he crashed into a tram!



Luckily nobody was injured 😰pic.twitter.com/nVXMIStDys