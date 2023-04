Λέστερ: Νέος τεχνικός ο Ντιν Σμιθ

Η διοίκηση της Λέστερ ανακοίνωσε πως ο Ντιν Σμιθ θα είναι τελικά ο διάδοχος του Μπρένταν Ρότζερς στην τεχνική ηγεσία της, μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα, που επιδείνωσαν τη βαθμολογική θέση της ομάδας, η οποία κινδυνεύει άμεσα πλέον με υποβιβασμό.

Η αγγλική ομάδα μετά την άρνηση του Τζέσι Μαρτς στράφηκε στη λύση του 52χρονου Αγγλου κόουτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το τέλος της σεζόν, με προοπτική ανανέωσης για δύο επιπλέον χρόνια. Ο Σμιθ είχε δουλέψει στο παρελθόν σε Μπρέντφορντ, Αστον Βίλα και Νόριτς.

