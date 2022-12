Πέθανε ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς

Σοκ. Ο Σίνισα Μιχαΐλοβιτς, ο σκληρός με τη μεγάλη καρδιά, πέθανε από λευχαιμία σε κλινική της Ρώμης σε ηλικία 53 ετών.

Ο πρώην προπονητής της Μπολόνια είχε ανακοινώσει ότι έπασχε από τη νόσο σε συνέντευξη Τύπου στις 13 Ιουλίου 2019: «Έχω λευχαιμία, αλλά θα τη νικήσω παίζοντας επίθεση».

Στις 29 Οκτωβρίου 2019 έκανε μεταμόσχευση μυελού των οστών στο "Sant'Orsola" στην Μπολόνια, στις 22 Νοεμβρίου παραιτήθηκε από την τεχνική ηγεσία της Μπολόνια, ενώ στις αρχές του 2022 επέστρεψε ξανά ο εφιάλτης.

Terrible news. Sinisa Mihajlović has passed away at 53 after long fight with illness.



“I respect the illness, I will face it, with chest puffed out, looking it in the eyes, the way I always have done”, he said years ago.



Fighter, great man. Shocking news.



