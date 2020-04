Σκωτία: Οριστικά τέλος στα πρωταθλήματα των κατώτερων κατηγοριών

Ο... κύβος ερρίφθη στη Σκωτία και με την τελευταία θετική ψήφο της Νταντί Γιουνάιτεντ, οριστικοποιήθηκε το -πρόωρο- φινάλε της σεζόν για τις τρεις χαμηλότερες κατηγορίες της χώρας (Championship, League One, League Two).

Ο σύλλογος της Championship, που αρχικά είχε ψηφίσει «όχι» στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη την περασμένη Παρασκευή (10/04) -αλλά δεν καταχωρήθηκε λόγω σφάλματος του συστήματος- άλλαξε εντέλει την απόφασή της και συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων: Εννέα από την Premiership, οκτώ από την Championship και 15 από τις League One και League Two.

Μετά την πρόταση της διοργανώτριας αρχής (SPFL), οι τελικές κατατάξεις των ομάδων θα γίνουν με βάση τη βαθμολογία που είχαν μέχρι την αναστολή των πρωταθλημάτων. Όπερ σημαίνει πως οι Νταντί Γιουνάιτεντ, Ρέιθ Ρόβερς και Κοβ Ρέιντζερς θα αναγνωριστούν ως πρωταθλητές των Championship, League One και League Two αντίστοιχα, ενώ οι Πάρτικ Θιστλ και Στράναερ θα υποβιβαστούν από τις Championship και League One.

Στον αντίποδα, όπως ανακοίνωσε η SPFL το πρωτάθλημα της Premier League Σκοτίας θα παραμείνει «ενεργό», έως ότου ξεκαθαριστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες το κατά πόσο θα είναι σε θέση να επανεκκινήσει η Λίγκα ή θα μπει κι εκεί οριστικό φινάλε για τη σεζόν 2019/20.

Από εκεί και πέρα, αποφασίστηκε να συγκροτηθεί μία ειδική ομάδα με επικεφαλής τους προέδρους των Χαρτς (Αν Μπατζ) και Χάμιλτον (Λες Γκρέι), δηλαδή τις δύο τελευταίες ομάδες της Premiership όταν επιβλήθηκε το «lockdown», οι οποίοι θα παρουσιάσουν μία πρόταση για συνολική αναδιάρθρωση των κατηγοριών.

Σε όλα τα παραπάνω βεβαίως, υπήρξε και η πολύ έντονη αντίδραση της Στράναερ, η οποία καταδίκασε το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επισημαίνοντας πως «...είναι εξαιρετικά άδικο το γεγονός πως ένας σύλλογος, θα πρέπει να υποβιβαστεί από το αντίστοιχο πρωτάθλημά του, παρότι παραμένει ακόμη το ένα τέταρτο της σεζόν».