Στις 21:30 (COSMOTE SPORT 1 HD) θα ξεκινήσει στη Λεωφόρο ο πρώτος αγώνας της Athens Kallithea με τον Ολυμπιακό, για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να φρεσκάρει το αρχικό σχήμα των Πειραιωτών στην αναμέτρηση με τους «μπλε».

Συγκεκριμένα ο Πασχαλάκης θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, στο κέντρο της άμυνας ξεκινούν οι Ρέτσος και Μπιανκόν, ενώ οι Κοστίνια και Αποστολόπουλος θα βρίσκονται στα δύο άκρα της.

Οι Γκαρθία Ολιβέιρα ξεκινούν στα χαφ, με τον Τσικίνιο να βρίσκεται πιο μπροστά. Στα «φτερά» θα είναι οι Μασούρας και Βέλντε, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Κωστούλας.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Athens Kallithea: Γκέλιος, Μότοτς, Ματίγια, Ουντρίκις, Ντεμέτριους, Καινούργιος, Τζιάνι, Σοϊρί, Ντιμπά, Τσιβελεκίδης, Πασαλίδης.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Αποστολόπουλος – Γκαρθία, Ολιβέιρα – Μασούρας, Τσικίνιο, Βέλντε – Κωστούλας

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Athens Kallithea από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Athens Kallithea is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #AKFCOLY #GreekCup pic.twitter.com/e2vH9L65xQ

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 30, 2024