Έπειτα από εννιά χρόνια η Ακτή Ελεφαντοστού βρέθηκε εκ νέου στην ποδοσφαιρική κορυφή της Αφρικής, καθώς επικράτησε με 2-1 της Νιγηρίας στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, χάρις στο γκολ του Σεμπαστιάν Αλέ.

Η συγκίνηση ήταν μεγάλη για τον Ιβοριανό επιθετικό, που πριν από περίπου έναν χρόνο «νίκησε» τον καρκίνο. Την ώρα που παραχωρούσε δηλώσεις, ύστερα από τον αγώνα, ο 29χρονος ξέσπασε σε κλάματα μαζί με τον δημοσιογράφο που συνομιλούσε. Ο άνδρας πήρε τον ποδοσφαιριστή αγκαλιά και έπειτα τον απομάκρυνε από την κάμερα.

«Οι τελευταίοι 18 μήνες ήταν μία πρόκληση για εμένα και την οικογένειά μου. Δεδομένου του τι συνέβη τους τελευταίους μήνες, είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ μπροστά σας», είπε ο 29χρονος φορ της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο Αλέ διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις τον Ιούλιο του 2022 και μετά από ένα διάστημα όπου υποβλήθηκε σε χημειοθεραπείες, κατάφερε να βγει νικητής και να επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους μέσα στο 2023.

