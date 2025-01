Κάτοικος Ηρακλείου έγινε τη Δευτέρα ο Θανάσης Ανδρούτσος, καθώς αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, υπογράφοντας συμβόλαιο με τον ΟΦΗ.

Οι Πειραιώτες με ποστάρισμά τους στα social media αποχαιρέτησαν τον 27χρονο άσο, τονίζοντας ότι θα είναι πάντα μέλος της οικογένειας του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο Ανδρούτσος, ο οποίος είναι «προϊόν» των ακαδημιών του Ολυμπιακού, κατέγραψε 122 εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα των ερυθρολεύκων, με απολογισμό 5 γκολ και 10 ασίστ.

Αναλυτικά το μήνυμα του Ολυμπιακού

«Θανάση Ανδρούτσο σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Ανδρούτσος αναδείχθηκε από τα τμήματα υποδομής του Ολυμπιακού και φόρεσε την ερυθρόλευκη φανέλα 122 φορές με απολογισμό 5 γκολ και 10 ασίστ ενώ πανηγύρισε με τους Πειραιώτες τρία πρωταθλήματα Ελλάδας (2017, 2021, 2022).

Θανάση Ανδρούτσο σε ευχαριστούμε για όλα! Καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Θα είσαι για πάντα μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού! / Thank you for everything Thanasis Androutsos! We wish you all the best in the next steps of your career. You will forever be a member of the… pic.twitter.com/x5nUdmOW51

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 20, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ