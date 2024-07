Ο έγκυρος Ιταλός μεταγραφολόγος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ανέβασε στον λογαριασμό του στο Χ ότι ο Ολυμπιακός ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον πρώην στράικερ της Εσπανιόλ, Μάρτιν Μπρεθγουέιτ, τον οποίο είχε ψηλά στη μεταγραφική του λίστα και ο ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Ρομάνο οι δύο πλευρές έφτασαν σε οριστική συμφωνία, με τον 33χρονο επιθετικό να αποδέχεται τελικά την πρόταση των Πειραιωτών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨🔴⚪️ Martin Braithwaite to Olympiacos, deal agreed and here we go!

Danish striker has accepted Olympiacos proposal and he’s set to travel to Greece this week for medical.

Braithwaite joins as free agent after triggering clause to leave Espanyol. pic.twitter.com/37YgZwq9p6

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024