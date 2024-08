Ολοκληρώθηκε η επιστροφή του Νταβίντ Κάρμο στον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» με ανάρτησή τους στα social media επισημοποίησαν την επάνοδο του Πορτογάλου αμυντικού, ο οποίος αγωνίστηκε στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στους «ερυθρόλευκους», ως δανεικός από την Πόρτο, και είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του Conference League.

Ο 25χρονος σέντερ μπακ εντάσσεται στον Ολυμπιακό και πάλι ως δανεικός, αυτή τη φορά όμως από τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο αγγλικός σύλλογος -ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη- συμφώνησε με την Πόρτο για την αγορά του Κάρμο, αντί 15 εκατ. ευρώ (11+4 μπόνους), υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο μαζί του και εν συνεχεία τον παραχώρησε δανεικό στους «ερυθρόλευκους» για την αγωνιστική περίοδο 2024-25.

We’re pleased to announce the signing of David Carmo ✍️

The defender has joined the club on a five-year deal and will spend the 2024/25 season on loan at @olympiacosfc.

— Nottingham Forest (@NFFC) August 25, 2024