Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σε τιτίβισμά του αποκάλυψε ότι ο πολύπειρος Βραζιλιάνος άσος, Γουίλιαν θα έρθει στην Ελλάδα για να συζητήσει με τον Ολυμπιακό το ενδεχόμενο συνεργασίας τους.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός δημοσιογράφος ανέφερε ότι ο 36χρονος εξτρέμ θα ταξιδέψει απόψε (01/09) στην Αθήνα ώστε να έχει κατ’ ίδιαν συνάντηση με τους Πειραιώτες με αντικείμενο την πιθανή μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους».

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης παρακολούθησε το παιχνίδι Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου βρισκόταν και o Bραζιλιάνος μαζί με τον ατζέντη του, Κία Τζουραμπτσιάν.

🚨🔴⚪️ EXCL: Willian travels to Athens tonight in order to visit Olympiacos and discuss potential free move.

Willian, assessing options as free agent with several possibilities on the table after good season at Fulham. pic.twitter.com/qjWW4G42Ia

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2024