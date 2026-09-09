Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με το απόλυτο στο κύπελλο, καθώς μετά τη σαρωτική επικράτηση 4-0 στη Λάρισα, ήρθε η επικράτηση 3-2 σε βάρος του Βόλου στο Καραϊσκάκη σε ματς που προηγήθηκε 3-0.

Πολλά τα θετικά για τους ερυθρόλευκους στην μετά Ελ Κααμπί εποχή, αλλά και αδυναμίες που δεν μπορούν να κρυφτούν. Η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού κι ένα κομμάτι στο οποίο έπρεπε να είναι κυρίαρχος, τα στόπερ, λόγω ποιότητας παικτών, δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Αντίθετα τα λάθη είναι πολύ συχνά και η ομάδα του Μεντιλίμπαρ δέχεται εύκολα το γκολ. Ήδη αυτό το πλήρωσε στην Ευρώπη απέναντι στη Ναϊμέγκεν, αλλά και στο πρωτάθλημα όταν στραβοπάτησε στο Πανθεσσαλικό 1-1 απέναντι στο Βόλο.

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