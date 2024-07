Ο Ντάνιελ Ποντένσε διεμήνυσε στη Γουλβς, όπως αναφέρουν οι Βρετανοί, ότι θέλει να επιστρέψει στον Ολυμπιακό και ως εκ τούτου δεν θα ακολουθήσει τον αγγλικό σύλλογο στο τουρ που θα κάνει στις ΗΠΑ για φιλικούς αγώνες.

Παράλληλα, Ολυμπιακός και Γουλβς βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή, για την αποδέσμευσή του, έναντι ενός λογικού ποσού, προκειμένου ο Πορρτογάλος εξτρέμ να επιστρέψει στους Πειραιώτες.

Επιθυμία του Ολυμπιακού είναι να κλείσει την υπόθεση με θετικό τρόπο, καθώς ο Ποντένσε είναι ένας παίκτης με τεράστια προσφορά στους ερυθρόλευκους και η παραμονή του στην ομάδα αποτελεί προτεραιότητα για τον προπονητή των Πειραιωτών Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Daniel Podence is not expected to travel to the U.S for Wolves’ upcoming tour.

The player has informed the club he wishes to rejoin Olympiacos and all parties are actively trying to make a deal happen.#wwfc #wolves pic.twitter.com/NwhdcC3lxz

— Wolves Fancast (@wolvesfancast) July 22, 2024