Ο Ολυμπιακός παραχώρησε τον Άμπι δανεικό στη Σουόνσι. Ο Ουαλικός σύλλογος που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, ανακοίνωσε την απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού από τους «ερυθρόλευκους», δημοσιεύοντας στα social media ένα βίντεο με τον Άμπι να αναπαριστά τη φωτογραφία από το ιστορικό άλμπουμ των Beatles, «Abbey Road».

«Ο Νέλσον έχει στοιχεία που μας αρέσουν πολύ. Έχει εξαιρετικά σωματικά προσόντα, είναι άνετος με το να αγωνίζεται ψηλά και έχει δείξει πολύ καλή ικανότητα στο ένας εναντίον ενός. Έχω μιλήσει μαζί του και έχει μια πολύ δυνατή προσωπικότητα, είναι ένας έξυπνος τύπος και αυτό μας αρέσει πολύ. Μας αρέσει πολύ ως χαρακτήρας και ποδοσφαιριστής, οπότε νομίζω ότι κάνει την ομάδα μας πιο δυνατή», δήλωσε για τον Άμπι ο προπονητής της Σουόνσι, Λουκ Γουίλιαμς.

✍️ 𝗖𝗥𝗢𝗘𝗦𝗢 𝗡𝗘𝗟𝗦𝗢𝗡 ⭐️

Swansea City have signed defender Nelson Abbey on loan from Olympiacos, subject to international clearance.

https://t.co/dcWATN95UQ

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 23, 2024