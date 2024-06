Ονειρική χρονιά πραγματοποίησε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Μαροκινός επιθετικός, σκοράροντας ασταμάτητα, συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του Europa Conference League από τους Πειραιώτες, οι οποίοι, όπως είναι φυσικό, επιθυμούν διακαώς να παραμείνει στην ομάδα τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πάντως ο 30χρονος φορ παραμένει… on fire, κάτι που απέδειξε στον αποψινό αγώνα του Μαρόκου.

Πιο συγκεκριμένα πέτυχε χατ-τρικ στην αναμέτρηση κόντρα στο Κονγκό για την προκριματική φάση του Μουντιάλ, αποδεικνύοντας ότι παραμένει σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

AYOUB EL KAABI GETS HIS HAT-TRICK WITH A GREAT HEADER!!!

AZZEDINE OUNAHI WITH A GREAT ASSIST!!!

📽️ @PushGoals pic.twitter.com/enMfGRfewL

— Football Report (@FootballReprt) June 11, 2024