Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Μιγκέλ Αλμιρόν συμπεριλαμβάνει τον Ολυμπιακό ο δημοσιογράφος της Daily Mail, Γκρεγκ Χόουπ.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι Πειραιώτες έχουν στα υπ’ όψιν τους τον 30χρονος εξτρέμ, ο οποίος έχει market value στα 16 εκατ. ευρώ, είναι βασικό μέλος τής εθνικής ομάδας της Παραγουάης και αγωνίζεται στη Νιούκαστλ από το 2019 χωρίς ωστόσο φέτος να έχει αρκετό χρόνο συμμετοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στο ίδιο ρεπορτάζ, τονίζεται ότι την περίπτωσή του εξετάζουν ακόμη οι Σάντος, Μποταφόγκο και Σάρλοτ, ενώ επισημαίνεται ότι το MLS θα αποτελούσε λογικό προορισμό για τον παίκτη.

Ο Αλμιρόν φορά τη φανέλα της Νιούκαστλ από το 2019 και έχει μια ιδιαίτερα αξιόλογη παρουσία με 219 συμμετοχές και 30 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Με την Εθνική Παραγουάης, έχει σημειώσει 64 εμφανίσεις με 8 γκολ.

🇬🇷 Keep an eye on Miguel Almiron & Olympiacos. Interest reported below & Willian has now left Greek club after terminating contract

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🇺🇸 Santos, Botafogo & Charlotte FC also interested. MLS would seem logical destination, but finances have been difficult in recent windows #nufc https://t.co/aHo3qPxe41

— Craig Hope (@CraigHope_DM) December 31, 2024