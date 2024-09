Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι από το βράδυ της Τετάρτης (4/9) ο Σέρτζιο Ολιβέιρα.

Ο Πορτογάλος πρώην μέσος της Γαλατασαράι πέρασε με επιτυχία από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και ακολούθως έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του προσέφερε η ομάδα του Πειραιά.

Ο 32χρονος άσος, ο οποίος στο β’ μισό της σεζόν 2019-20 είχε αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ, αποτελεί την τελευταία προσθήκη των Πειραιωτών στο καλοκαιρινό μεταγραφικό «παράθυρο».

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Σέρτζιο Ολιβέιρα.

Ο Πορτογάλος μέσος γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου 1992 στο Paços de Brandão και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα τμήματα υποδομής της τοπικής ομάδας.

Σε ηλικία 10 ετών εντάχθηκε στην ακαδημία της Porto, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο σε ηλικία 17 ετών. Το καλοκαίρι του 2010 παραχωρήθηκε δανεικός στη Beira-Mar, ενώ τη σεζόν 2011-2012 αγωνίστηκε σε KV Mechelen και Penafiel. Αφού επέστρεψε στην Porto, τη διετία 2013-2015 φόρεσε τη φανέλα της Paços Ferreira.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις (65 συμμετοχές, έξι γκολ) οδήγησαν την Porto στην απόφαση να τον αποκτήσει εκ νέου, με αγορά. Τον Ιανουάριο του 2017 δόθηκε στη Nantes με τη μορφή δανεισμού και τον Ιανουάριο του 2019 έως το τέλος της σεζόν στον ΠΑΟΚ.

Τον Ιανουάριο του 2022 υπέγραψε στη Roma, με την οποία το δεύτερο μισό εκείνης της αγωνιστικής περιόδου έκανε 22 συμμετοχές και κατέκτησε το UEFA Europa Conference League. Το καλοκαίρι του 2022 πουλήθηκε από την Porto στη Galatasaray, με τη φανέλα της οποίας έως και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέκτησε δύο πρωταθλήματα και έκανε 58 συμμετοχές, με απολογισμό έξι γκολ και επτά ασίστ.

Ο Ολιβέιρα αγωνίστηκε σε 174 παιχνίδια με την Porto (τα 23 στο Champions League), πέτυχε 39 γκολ (τα επτά στο Champions League) και μοίρασε 24 ασίστ. Είναι διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, ενώ έχει φορέσει 13 φορές τη φανέλα του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος σε επίπεδο ανδρών.

Σέρτζιο, καλώς ήλθες στην οικογένεια του Ολυμπιακού!»

🔴⚪️🇵🇹 𝑶𝒍𝒊𝒗𝒆𝒊𝒓𝒂 is HERE!

Welcome to the Olympiacos family, 𝑺𝒆́𝒓𝒈𝒊𝒐! pic.twitter.com/HV56OQhqL6

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2024