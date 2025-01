Ο Γερμανός δημοσιογράφος Φλόριαν Πλάτενμπεργκ του «Sky Sports Germany» αποκάλυψε ότι η Μπόχουμ είναι κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Γιώργου Μασούρα, μέχρι το καλοκαίρι.

Οι δύο ομάδες δεν έχουν έρθει ακόμη σε οριστική συμφωνία, ωστόσο οι διαπραγματεύσεις είναι σε προχωρημένο στάδιο, με τον Μασούρα να περιμένει το τελικό «Ok» για να ταξιδέψει στην Γερμανία.

Ο δανεισμός του Μασούρα, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, θα είναι μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ ο Γερμανός δημοσιογράφος δεν αναφέρει αν θα υπάρχει οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι.

🚨🔵 VfL Bochum is close to signing Georgios #Masouras as per @kerry_hau.

The Greek international striker/winger from Olympiacos is set to join on loan until the end of the season. Negotiations are well advanced, but the deal is not done yet.@berger_pj @SkySportDE 🇬🇷 pic.twitter.com/s2KDLUhplz

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 30, 2025