Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα για λογαριασμό του Ολυμπιακού ο 27χρονος Αρμένιος αριστερός οπισθοφύλακας Ναΐρ Τικνιζιάν για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στους Πειραιώτες από τον Ερυθρό Αστέρα.

Ακόμη μία μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός, που «γεμίζει» το αριστερό άκρο της άμυνάς του με τον διεθνή Αρμένιο μπακ που έχει καταγράψει 1 γκολ και 7 ασίστ με τη φανέλα των Σέρβων σε 43 συμμετοχές.

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