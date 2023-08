Ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό ο Αλεξανδρόπουλος!

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι με κάθε επισημότητα πλέον ο Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος, καθώς οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν την προσθήκη του διεθνούς μέσου.

Ο 22χρονος άσος παραχωρήθηκε στους ερυθρόλευκους με τη μορφή δανεισμού από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Στους Πορτογάλους ως γνωστόν τον είχε πουλήσει το περασμένο καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός έναντι 4,5 εκατ. ευρώ.

Εντούτοις ο Αλεξανδρόπουλος δεν βρήκε τον χώρο και τον χρόνο που θα ήθελε στη Σπόρτινγκ, παίζοντας την περασμένη σεζόν μόλις σε 13 αγώνες, κι έτσι πήρε την απόφαση να επαναπατριστεί για λογαριασμό των «ερυθρολεύκων».

Στη συμφωνία των δύο κλαμπ έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς του τον Ιούνιο του 2024, αντί του ποσού των 4 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς μέσου, Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου.



Γεννημένος στις 26 Νοεμβρίου 2001, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε στη Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, με απολογισμό τρεις συμμετοχές στο Champions League, έξι στο Πρωτάθλημα, τρεις στο Λιγκ Καπ και μία στο Κύπελλο.



Προτού πάρει μεταγραφή στην ομάδα της Πορτογαλίας, τον Αύγουστο του 2022, πρόλαβε να κάνει δύο συμμετοχές με τον Παναθηναϊκό σε Super League και προκριματικά Conference League.



Με τον Παναθηναϊκό πραγματοποίησε συνολικά 77 συμμετοχές και κατέκτησε ένα Κύπελλο. Εχει φορέσει επτά φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ενώ έχει εκπροσωπήσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα σε επίπεδο U16, U17, U19 και U21.

🔴⚪ ✍🏻 Σωτήρη Αλεξανδρόπουλε καλώς όρισες στον 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶! / Sotiris Alexandropoulos welcome to 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒!#Olympiacos #Welcome #Transfer #Alexandropoulos #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/sv4tI4uMod