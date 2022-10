Καραμπάγκ-Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων - Εκπλήξεις από τον Μίτσελ!

Στις 19:45 (Cosmote Sport 2) θα αρχίσει ο εκτός έδρας αγώνας του Ολυμπιακού με την Καραμπάγκ, για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Οι Πειραιώτες μετρούν τρεις σερί ήττες στην εφετινή διοργάνωση και απέναντι στους Αζέρους παίζουν την τελευταία τους «ζαριά» για να διατηρήσουν «ζωντανές» τις ελπίδες τους, ώστε να συνεχίσουν στα Κύπελλα Ευρώπης και μετά τη φάση των ομίλων.

Είτε στο Europa League όπου τα περιθώρια είναι ούτως ή άλλως πολύ στενά, είτε πολύ περισσότερο στα play off του Europa Conference League μέσω της 3ης θέσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα παραταχθούν στο σημερινό ματς σε σχηματισμό 4-4-2, με τον Πασχαλάκη να κάνει το ντεμπούτο του κάτω από τα γκολπόστ των πρωταθλητών Ελλάδας. Παράλληλα ο Μίτσελ έδωσε και πάλι φανέλα βασικού στον Ντόι, ο οποίος θα πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού.

Πιο συγκεκριμένα ο διεθνής γκολκίπερ θα έχει μπροστά του τους Βρσάλικο, Ντόι, Παπασταθόπουλο και Ρέαμπτσιουκ, οι οποίοι συνθέτουν την τετράδα της άμυνας.

Στο κέντρο θα αγωνιστούν ο Κούντε και ο Μπουχαλάκης, ενώ στα άκρα θα ξεκινήσουν οι Βρουσάι και Μπιέλ, με τους Χουάνγκ Ουί Τζο και Αμπουμπακάρ Καμαρά να είναι το επιθετικό δίδυμο των Πειραιωτών.

Διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Άγγλος Κρεγκ Πάουσον με βοηθούς τους συμπατριώτες του Λι Μπετς, Ίαν Χούσιν και 4ο τον Τζον Μπρουκς. Στο VAR θα βρίσκεται ο Άγγλος Ντάρεν Ίνγκλαντ και AVAR ορίστηκε ο Πίτερ Μπανκς.

Στο άλλο ματς του ομίλου των «ερυθρόλευκων» η Ναντ υποδέχεται την πρωτοπόρο, Φράιμπουργκ.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Καραμπάγκ: Μαγκομενταλίγεφ, Βέσοβιτς, Μουσταφάντζε, Χουσεΐνοφ, Γιαφαργκουλίγεφ, Γκαράγιεφ, Αλμέιντα, Σεϊντάεφ, Κάντι, Ζουμπίρ, Οβούσου.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Παπασταθόπουλος, Ντόι, Βρσάλικο, Ρέαμπτσουκ, Βρουσάι, Κούντε, Μπουχαλάκης, Μπιέλ, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Ουί Τζο Χουάνγκ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Καραμπάγκ! / Our line-up for today’s match against @FKQarabagh! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #QFKOLY #Football #LineUp pic.twitter.com/jB7zffMyfG