Φράιμπουργκ-Ολυμπιακός 0-1 (Πρώτο ημίχρονο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 2) ο εκτός έδρας αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φράιμπουργκ, για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Οι Πειραιώτες, που έχουν συγκομιδή μόλις ενός βαθμού στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του γκρουπ, θέλουν ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Europa-Park Stadion», προκειμένου να παραμείνουν στο «κόλπο» -έστω- της διεκδίκησης της 3ης θέσης στον 7ο όμιλο του Europa League, που οδηγεί στα play off του Europa Conference League.

Πιο συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να διατηρηθούν σε θέση ικανή για να απειλήσουν τη Ναντ, ενόψει της δικής τους (τελικής) αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης» την επόμενη Πέμπτη (3/11).

Σε αντίθετη περίπτωση ο Ολυμπιακός θα πρέπει να περιμένει ένα... δώρο από την Καραμπάγκ, με διπλό των Αζέρων στη Γαλλία, ούτως ώστε να παραμείνει σε απόσταση... βολής από τα «καναρίνια» (3β.-1β.), πριν από τον αγώνα στο Φάληρο.

Ο Μίτσελ παρέταξε την ομάδα του σε σχηματισμό 4-2-3-1.

Πιο συγκεκριμένα ο Πασχαλάκης είναι κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Άβιλα, Ντόι, Μπα και Βρουσάι ξεκίνησαν στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά. Οι Εμβιλά και Χουάνγκ είναι στα χαφ, ενώ οι Γκάρι Ροντρίγκες και Μασούρας βρίσκονται στα «φτερά», με τον Μπιέλ να κινείται πίσω από τον Ελ Αραμπί.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Εσθονός Κρίστο Τόχβερ, με βοηθούς την Καρολίν Καϊβόγια και τον Στεν Κλάασεν (επίσης από την Εσθονία) και 4ο τον Γιούρι Φρίσερ. Στο VAR είναι ο Ελβετός Φενταγί Σαν και AVAR ο Ολλανδός Ντένις Χίγκλερ.

Aξίζει να σημειωθεί ότι οι Πειραιώτες έχουν στο πλευρό τους απόψε 1.300 φιλάθλους του.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου των «ερυθρόλευκων» η Ναντ προηγείται με 1-0 σκορ της Καραμπάγκ.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε ο αγώνας για τον Ολυμπιακό, καθώς κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ με τον Ελ Αραμπί στο 17ο λεπτό.

Σε μία φάση που οι Πειραιώτες είχαν εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας, ο Μασούρας μπήκε στην περιοχή και γύρισε στον Μπιέλ, ο οποίος σούταρε, με τον Φλέκεν να αποκρούει ασθενώς, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Ελ Αραμπί να πάρει το «ριμπάουντ» και να ανοίξει το σκορ για τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Φράιμπουργκ-Ολυμπιακός 0-1

Γκολ: 17' Ελ Αραμπί (Ολυμπιακός)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Φράιμπουργκ: Φλέκεν, Κούμπλερ, Γκίντερ, Λίνχαρτ, Γκούντερ, Ντοάν, Καϊτέλ, Χέφλερ, Γκρίφο, Γκρέγκοριτς, Κιέρεχ.

Ολυμπιακός: Πασχαλάκης, Ντόι, Μπα, Άβιλα, Βρουσάι, Ίνμπομ Χουάνγκ, Εμβιλά, Μασούρας, Γκάρι Ροντρίγκες, Μπιέλ, Αραμπί.

