Ο Παναθηναϊκός αναζητά δύο εξτρέμ (έναν σε κάθε πλευρά) για να ενισχύσει την επιθετική του γραμμή και μια περίπτωση που βρίσκεται στο προσκήνιο είναι αυτή του Ζότα Σίλβα της Γκιμαράες, που αρέσει αρκετά στον Ντιέγκο Αλόνσο.

Η «A Bola» λοιπόν επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του «Τριφυλλιού» για τον συγκεκριμένο παίκτη, τονίζοντας πως μέχρι τώρα έχουν λάβει χώρα μόνο διερευνητικές επαφές, όμως οι «πράσινοι» εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσουν επίσημη πρόταση.

Παράλληλα, στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στην ρήτρα που υπάρχει στο συμβόλαιο του ταλαντούχου εξτρέμ.

Who is Who

Ο 25χρονος εξτρέμ ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Σουσένσε και πέρασε από όλα τα τμήματα υποδομής, για να τον πάρει το καλοκαίρι του 2017 η Πάσος Φερέιρα για την ομάδα Κ19. Μια χρονιά μετά πάντως ξαναγύρισε στην Σουσένσε, ενώ το 2019 μεταγράφηκε ως ελεύθερος στην Εσπίνιο.

Εκεί έπαιξε μόλις 5 φορές, μετρώντας 1 γκολ και 1 ασίστ, με την Λεϊσόες να τον αποκτά ως ελεύθερο τον Ιούλιο του 2020. Την μοναδική χρονιά που βρέθηκε εκεί έπαιξε 12 φορές, με απολογισμό 2 γκολ και 1 ασίστ, με την Κάσα Πία να τον αγοράζει έναντι άγνωστου ποσού τον Ιανουάριο του 2021.

Ακολούθησαν 56 συμμετοχές με 16 γκολ και 7 ασίστ έως το καλοκαίρι του 2022, για να έρθει η μεταγραφή με 190 χιλ. ευρώ στην Βιτόρια Γκιμαράες, με την φανέλα της οποίας έχει αγωνιστεί 82 φορές και μετράει 19 γκολ και 11 ασίστ, «εκτοξεύοντας» την αξία του στα 12 εκατ. ευρώ.

Σε εθνικό επίπεδο, μετράει 2 συμμετοχές με την Πορτογαλία, κάνοντας ντεμπούτο τον Μάρτιο του 2024.

