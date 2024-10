Στη Βοσνία δοκιμάζεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 5) ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα, με στόχο να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa Conference League.

Οι περσινοί πρωταθλητές Βοσνίας σαφώς και δεν… τρομάζουν ως αντίπαλος κι ως μέγεθος, όμως δεν παύουν να είναι ένα ανταγωνιστικό σύνολο, με μεγάλο ενθουσιασμό που ψάχνει τη δική του μεγάλη στιγμή στην Ευρώπη, όπου συμμετέχει για πρώτη φορά σε φάση ομίλων.

Απ’ την άλλη πλευρά όμως και ο Παναθηναϊκός πρέπει να δείξει ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο, για να πάρει ένα σημαντικό τρίποντο και να κάνει το πρώτο βήμα προς τα νοκ-άουτ.

Ο Ουρουγουανός τεχνικός του «τριφυλλιού», Ντιέγκο Αλόνσο προχώρησε σε έξι αλλαγές σε σχέση με το ντέρμπι με την ΑΕΚ, ξεκινώντας βασικούς τους Σένκεφελντ, Κώτσιρα, Τσέριν, Μπακασέτα, Πελίστρι αλλά και τον Σπόραρ, με τον Σλοβένο φορ να αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτος στην ενδεκάδα.

Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε το ματς για την ελληνική ομάδα.

Οι «πράσινοι» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 11′ με τον Μλαντένοβιτς να βρίσκει από τα αριστερά τον Μπακασέτα, ο οποίος με ένα ωραίο σουτ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Σισκόφσκι.

Μπόρατς Μπάνια Λούκα-Παναθηναϊκός 0-1

Γκολ: 11′ Μπακασέτας (Παναθηναϊκός)

Μπόρατς Μπάνια Λούκα: Σισκόφσκι, Βούκσεβιτς, Μέιερς, Καρολίνα, Ερέρα, Σκόρουπ, Όγκρινετς, Κουλάσιν, Σάβιτς, Σρέτσκοβιτς, Ντεσπότοβιτς.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόβσκι, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Σένκεφελντ, Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μακσίμοβιτς, Πελίστρι, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Σπόραρ.

