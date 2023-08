Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν πραγματοποίησε την Παρασκευή την πρώτη του προπόνηση με τους νέους του συμπαίκτες στο «Γ. Καλαφάτης».

Ο Αμερικανός κεντρικός αμυντικός ακολούθησε κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας, το οποίο περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και εξάσκηση στα τελειώματα.

Από εκεί και πέρα, ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Σένκεφελντ.

First day with the team for Erik Palmer – Brown!#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/nQl0i9abAS

