Τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Μπράν από τη Νορβηγία και τον Απόλλωνα Λεμεσού από την Κύπρο, που θα προκύψει απ’ τον Γ’ προκριματικό γύρο του Conference League, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στα Play Off του Conference League, εφόσον αποκλειστεί απ’ την Άντερλεχτ στον Γ’ προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Νορβηγοί ή οι Κύπριοι θα είναι οι αντίπαλοι του «δικεφάλου του Βορρά», εάν δεν τα καταφέρει κόντρα στους Βέλγους και από αυτά τα ματς θα παίξει την πρόκριση για τη στη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

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