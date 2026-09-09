Τη 10η μεταγραφική προσθήκη ολοκλήρωσε και επίσημα ο ΠΑΟΚ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κριστιάν Γιάκιτς από την Άουγκσμπουργκ. Ο 29χρονος Κροάτης μέσος αποκτήθηκε με τη μορφή μονοετούς δανεισμού, ενώ η συμφωνία περιλαμβάνει οψιόν αγοράς ύψους 4 εκατ. ευρώ.

Ο Γιάκιτς αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικός μέσος και διαθέτει πλούσια εμπειρία από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διοργανώσεις.

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