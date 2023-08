Με τον Ολυμπιακό να παίρνει την πρόκριση για τα play off του Europa League, τον ΠΑΟΚ να οδηγείται στα play off του Conference League και τον Άρη να στέκεται άτυχος και να αποκλείεται στα πέναλτι από τη Ντιναμό Κιέβου ολοκληρώθηκε μία πολύ καλή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Να θυμίσουμε ότι στις επιτυχίες των «ερυθρολεύκων» και του «Δικεφάλου του Βορρά» προστίθεται η επική πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Μαρσέιγ στα πέναλτι για το Champions League, ενώ η ΑΕΚ μετά τη νίκη με 2-1 στο Ζάγκρεμπ επί της Ντιναμό έχει βάλει το νερό στο… αυλάκι και περιμένει να «σφραγίσει» την πρόκριση στην OPAP Arena το βράδυ του Σαββάτου (19/8, 21:45, COSMOTE SPORT 1 HD).

Μετά από αυτά τα αποτελέσματα η Ελλάδα συνεχίζει με τον Παναθηναϊκό και αν όλα πάνε καλά και με την ΑΕΚ στα play off του Champions League, με τον Ολυμπιακό στα play off του Europa League και με τον ΠΑΟΚ στα play off του Conference League. Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την Μπράγκα για να μπουν στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ αν η Ένωση ξεπεράσει τους Κροάτες θα παίξει με την Αντβέρπ από το Βέλγιο.

Οι Πειραιώτες μετά την πρόκριση κόντρα στη Γκενκ εξασφάλισαν την παρουσία τους στους ομίλους του Conference League, ενώ θα αντιμετωπίσουν στα play offs του Europa την Τσουκαρίτσκι από την Σερβία με φόντο τους ομίλους της διοργάνωσης. Τέλος ο ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο του Conference League θα αντιμετωπίσει την Χαρτς από τη Σκωτία και θα παλέψει για να μπει στους ομίλους.

Κοιτά πιο ψηλά η Ελλάδα

Ο ΠΑΟΚ εκτός από την πρόκριση του κατάφερε να αποκλείει ομάδα από την Κροατία, τη Χάιντουκ, δίνοντας διπλή αξία στην επιτυχία του, σε ότι αφορά την Ελλάδα και τη βαθμολογίας της UEFA.

Η Ελλάδα, που συνεχίζει με τέσσερις εκπροσώπους έχει πλέον δύο ομάδες παραπάνω και τρεις ομάδες σίγουρα σε ομίλους. Η Κροατία από την άλλη, συνεχίζει με δύο καθώς εκτός της Χάιντουκ αποκλείστηκε και η Όσιγιεκ παρά τη νίκη της επί της Αστάνα με 3-2. Παράλληλα, πολλά θα κριθούν το Σάββατο όπου υπάρχει άλλη μια αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Ντίναμο Ζάγκρεμπ με την Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να αυξήσει και άλλο την απόσταση της από τους Κροάτες! Για την ώρα η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση με 22.225, ακολουθεί η Κροατία από την 20η θέση με 22.025 και η Πολωνία που είναι 21η με 22.000.

Με γκολ του Αλεξανδρόπουλου στις καθυστερήσεις προκρίθηκε ο Ολυμπιακός

Την πρόκριση στα play offs του Europa League εξασφάλισε ο Ολυμπιακός, χάρη στο 1-1 στον β΄ αγώνα του γ΄ προκριματικού γύρου με την Γκενκ στο Βέλγιο, και το γκολ του 21χρονου Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου στο 90΄ + 6΄, στη δεύτερη μόλις συμμετοχή του με την ερυθρόλευκη φανέλα.

Η Γκενκ είχε ανοίξει το σκορ στο 30ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι του Πέιντσιλ (σκόραρε με τη δεύτερη προσπάθεια λόγω επανάληψης). Οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους και πίεσαν στο δεύτερο μέρος, ειδικά μετά την αποβολή με κόκκινη κάρτα του Πέιντσιλ στο 65′.

Οι παίκτες του Ντιέγκο Μαρτίνεθ θα αντιμετωπίσουν την Τσουκαρίτσκι στα play offs του Europa League. Με το εν λόγω αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός εξασφάλισε ομίλους Conference, ακόμη κι αν αποκλειστεί στα play offs του Europa από την Τσουκαρίτσκι.

Αναλυτικά εδώ: Στα play off του Europa League ο Ολυμπιακός, 1-1 με την Γκενκ

«Καθάρισε» ο ΠΑΟΚ με δυο γκολ του Ζίβκοβιτς

Αξιοποιώντας στο έπακρο τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 3-0 της Χάιντουκ στην Τούμπα και, σε συνδυασμό με το 0-0 στο Σπλιτ, εξασφάλισε την πρόκρισή του στα Play Off του UEFA Europa Conference League. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς που σημείωσε δύο γκολ (79′, 85′), με τον Στέφαν Σβαμπ να ανοίγει το δρόμο προς το θρίαμβο με πέναλτι στο 11ο λεπτό.

Στον επόμενο γύρο η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει την Χαρτς. Οι Σκωτσέζοι με «χρυσό» γκολ του Ντέβλιν στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων «λύγισε» την Ρόζενμποργκ (3-1) και θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ στα play off των προκριματικών του Conferecne League.

Αναλυτικά εδώ: Στα play off του Conference League ο ΠΑΟΚ, 3-0 τη Χάιντουκ

Άτυχος στα πέναλτι ο Άρης

Δεν τα κατάφερε ο Άρης που αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι (6-5) από την Ντιναμό Κιέβο (κ.α. 2-1) σε αναμέτρηση για τον Γ’ προκριματικό γύρο του UEFA Europa Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι», που είχαν νικήσει με 1-0 στο πρώτο ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης», κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ με τέρμα του Τζούρασεκ στο 38΄. Όμως, η Ντιναμό κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση με τέρματα των Βολόσιν (+45΄) και Καραβάεφ (85΄). Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας διεξήχθη στη «Σούπερμπετ Αρένα-Γκιουλέστι» του Βουκουρεστίου, ενώ στον επόμενο γύρο η Ντιναμό θα αντιμετωπίσει την τουρκική Μπεσίκτας.

Αναλυτικά εδώ: Αποκλείστηκε στα πέναλτι ο Άρης, 6-5 η Ντιναμό Κιέβου