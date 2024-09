«Κλείδωσαν» και τυπικά οι δύο όμιλοι της Super League 2 για την αγωνιστική περίοδο 2024/25, που θα διεξαχθεί με 20 ομάδες (δύο γκρουπ από 10 ομάδες) μετά την αποχώρηση του Ιωνικού. Ο Διαγόρας τοποθετήθηκε εντέλει στο Βόρειο (1ο) όμιλο, ενώ όπως και πέρσι έτσι και φέτος, ο πρωταθλητής κάθε ομίλου θα εξασφαλίσει την άνοδο στη Super League.

Τέσσερις ομάδες, δύο από κάθε γκρουπ, θα υποβιβαστούν στη Γ’ Εθνική, ενώ με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, θα ακολουθήσουν play off και play out. Στα play off θα αγωνιστούν οι πέντε πρώτες ομάδες κάθε ομίλου, ενώ οι υπόλοιπες θα συμμετέχουν στα play out. Οι βαθμοί των ομάδων θα διαιρεθούν δια δύο, και οι αναμετρήσεις θα γίνονται τόσο εντός όσο και εκτός έδρας.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου, θα ισχύσουν τα κριτήρια του ΚΑΠ, ενώ μετά το τέλος των Play Off και Play Out, το κριτήριο για την τελική κατάταξη θα είναι η υψηλότερη θέση που κατέλαβε μια ομάδα στην κανονική περίοδο,

Α’ Όμιλος:

-ΑΕΛ

-Ηρακλής

-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου

-Διαγόρας Ρόδου

-ΠΑΟΚ Β’

-Καμπανιακός

-Μακεδονικός

-Νίκη Βόλου

-ΠΑΣ Γιάννινα

-Καβάλα

Β’ Όμιλος:

-ΑΕΚ Β’

-Καλαμάτα

-Χανιά

-Κηφισιά

-Αιγάλεω

-Αστέρας Aktor Β’

-Παναργειακός

-Πανιώνιος

-Ηλιούπολη

-Παναχαϊκή

Το απόγευμα της Δευτέρας (9/9) πραγματοποιήθηκε και η κλήρωση της κανονικής περιόδου, στους δύο ομίλους της Super League 2, που θα ξεκινήσει την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Α’ όμιλος:

Διαγόρας – Μακεδονικός

ΑΕΛ – Καβάλα

Καμπανιακός – Νίκη Βόλου

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – ΠΑΣ Γιάννινα

ΠΑΟΚ Β’ –Ηρακλής

Β’ όμιλος:

Asteras Aktor B’ – Πανιώνιος

Παναχαϊκή – ΑΕΚ Β’

Χανιά – Καλαματά

Ηλιούπολη – Αιγάλεω

Παναργειακός – Κηφισιά