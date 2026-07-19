Όσοι φίλαθλοι αναζητούν ένα εισιτήριο της τελευταίας στιγμής για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κυριακής (19/7), ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, θα χρειαστεί να πληρώσουν ένα αστρονομικό ποσό για το προνόμιο να βρεθούν στις κερκίδες.

Καθώς οι απλοί φίλαθλοι, αλλά και οι αστέρες της σόουμπιζ συρρέουν στο Νιου Τζέρσεϊ για το κορυφαίο αθλητικό ραντεβού της FIFA, οι τιμές έχουν εκτοξευτεί, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται γύρω από τον τελευταίο αγώνα του Λιονέλ Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ρεκόρ που ζαλίζουν

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης της FIFA, τα ελάχιστα εναπομείναντα εισιτήρια κοστίζουν 10.990 δολάρια το καθένα.

Ωστόσο, η πραγματικότητα της αγοράς είναι ακόμη πιο ακραία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sporting Tribune, η μέση τιμή εισόδου για τον τελικό έχει σκαρφαλώσει πλέον στα 18.822 δολάρια. Το ποσό αυτό είναι υπερδιπλάσιο από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί ποτέ σε μεγάλο αθλητικό γεγονός, το οποίο κατείχε το Super Bowl LVIII στο Λας Βέγκας (στην αναμέτρηση των Chiefs με τους 49ers).

Η ιστορική μάχη του «New York New Jersey Stadium»

Στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, το οποίο μετονομάστηκε προσωρινά σε «New York New Jersey Stadium» για τις ανάγκες της διοργάνωσης, ο Λιονέλ Μέσι θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Λαμίν Γιαμάλ, σε μια σύγκρουση «τιτάνων» με φόντο το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο Μέσι και η ομάδα του φιλοδοξούν να κατακτήσουν τον δεύτερο συνεχόμενο τίτλο τους, μετά τον θρίαμβο στο Κατάρ πριν από τέσσερα χρόνια. Στον αντίποδα, η Ισπανία διεκδικεί την επιστροφή της στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010. Αμέσως μετά τη λήξη, μια ειδική εξέδρα θα στηθεί στο χορτάρι, όπου είτε ο Μέσι, είτε ο Ρόντρι της Ισπανίας θα σηκώσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο για τη χώρα τους.

Υπερθέαμα με παρέλαση αστέρων

Το πανάκριβο εισιτήριο δεν εξασφαλίζει μόνο το θέαμα εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, αλλά και ένα ανεπανάληπτο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Πριν από τη σέντρα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς και ο Post Malone θα ηγηθούν της λαμπερής τελετής λήξης.

Στο ημίχρονο, το οποίο θα έχει εκτεταμένη διάρκεια για τις ανάγκες της παραγωγής, τη σκυτάλη θα πάρουν τεράστια ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η Σακίρα, η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και οι BTS θα ανέβουν στη σκηνή, σε ένα εντυπωσιακό σόου του οποίου την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν.