Συνέντευξη: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Η Ελλάδα, η ωραιότερη χώρα του κόσμου, με την απέραντη ακτογραμμή, τα απείρου κάλλους νησιά της, αλλά και τους δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την έκταση της, αποτελεί αναμφίβολα τον ιδανικό προορισμό για τα εκατομμύρια των ξένων τουριστών που την επιλέγουν κάθε χρόνο για τις διακοπές τους. Ευρισκόμενη σε ένα από τα καλύτερα γεωγραφικά σημεία στον πλανήτη σε συνδυασμό με το ήπιο κλίμα της, έλκει εκατομμύρια τουριστών κάθε ηλικίας και βαλαντίου από όλο τον κόσμο, όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά κάθε εποχή του έτους.

Παρότι επλήγη από τη πανδημία του Covid-19, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων ως προορισμός για διακοπές και όχι μόνο, καθώς δείχνει στην πράξη ότι μπορεί να προσφέρει πολύ υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, ικανοποιώντας στον μέγιστο βαθμό και τις πλέον υψηλές απαιτήσεις των τουριστών.

Ανάμεσα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που κατάφεραν να ανταποκριθούν την τελευταία τετραετία με την μέγιστη επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις των VIP επισκεπτών της, ήταν το «Siete Mares Luxury Suites and Villas», που βρίσκεται στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση που ιδρύθηκε στην δύσκολη εποχή του Covid -19, οργανώθηκε πάνω σε αυτή την λογική. Να προσφέρει δηλαδή τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους VIP πελάτες της προκειμένου να αισθάνονται στο διάστημα της παραμονής τους σαν στο σπίτι τους και ακόμη καλύτερα. Έχοντας την δυνατότητα να καλύψει πλήρως ακόμη και τις πιο υψηλές απαιτήσεις τους προκειμένου να τους διευκολύνει να απολαύσουν τις διακοπές τους και παράλληλα να γνωρίσουν τις ομορφιές της Σαντορίνης, αλλά και των υπολοίπων όμορων νησιών, προσφέροντας τους ένα πολυτελές τζιπ ή ένα ιδιωτικό σκάφος.

Το «Siete Mares Luxury Suites and Villas», εδρεύει σε ένα χώρο 12 στρεμμάτων στο Ημεροβίγλι, διαθέτει 11 βίλες με ιδιωτική πισίνα και πολλές άλλες έξτρα υπηρεσίες και παρέχει πραγματικά στον VIP πελάτη της ότι ζητήσει, ώστε αυτό που εκείνος πληρώνει να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του.

Η απόδειξη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσφέρει στους επισκέπτες του το «Siete Mares Luxury Suites and Villas», δεν είναι άλλη από τις 11 διεθνείς βραβεύσεις που έχει κερδίσει στα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν το Best dealer’s awards το 2020, το Hotel of the Year το 2022 αλλά και η πιο πρόσφατη, το Global Recognition Award φέτος στο Ντουμπάι, μια μεγάλη διεθνής διάκριση η οποία οφείλεται καθαρά στις εξαιρετικές κριτικές των πελατών του.

Αποτελεί λοιπόν ένα πραγματικό διαμάντι για τον VIP τουρισμό στην χώρα μας, μια ζωντανή διαφήμιση σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να προσφέρει τις υψηλότερες και καλύτερες υπηρεσίες ακόμη και στους πιο απαιτητικούς επισκέπτες της.

Για όλα τα παραπάνω και ακόμη περισσότερα μιλάει στη «Ζούγκλα» η CEO του «Siete Mares Luxury Suites and Villas», Ειρήνη Κασελίμη.

Αποκαλύπτει μάλιστα για πρώτη φορά, ότι το «Siete Mares Luxury Suites and Villas», θα αποκτήσει σύντομα… αδελφάκι, καθώς βρίσκεται στο τελικό στάδιο ώστε να λειτουργήσει από φέτος τον Ιούνιο μια ακόμη ξενοδοχειακή επιχείρηση ανάλογου επιπέδου στον Πύργο της Σαντορίνης, με την επωνυμία «Desiderate».

Οι διεθνείς βραβεύσεις που εχει αποσπάσει η επιχείρηση της κυρίας Κασελίμη αλλά και οι κριτικές των πελατών του «Siete Mares Luxury Suites and Villas», μιλούν από μόνες τους για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους επισκέπτες.

Η κυρία Κασελίμη ενώ παραλαμβάνει το βραβείο για το Greek Hospitality Awards το 2022