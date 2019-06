Γαλήνη και συγκινήσεις στο ιερό νησί της Πάτμου

Το νησί της Αποκάλυψης. To «ιερό νησί». Η «Ιερουσαλήμ του Αιγαίου». Η θρησκευτικότητα, ο μυστικισμός, η γαλήνη που χαρακτηρίζουν την Πάτμο δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο- είτε είναι είτε δεν είναι κοντά στον Θεό. Το νησί του φιλοξενεί το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης και τη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου- και τα δυο ανακηρυγμένα Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO- έχει αναδειχτεί τα τελευταία χρόνια σε ένα κοσμοπολίτικο προορισμό που συγκεντρώνει, πέρα από τους πιστούς και τους προσκυνητές που φτάνουν απ’ όλα τα σημεία του πλανήτη, ανθρώπους της διανόησης, της τέχνης και επωνύμους απ’ όλο τον κόσμο.



Το «ταξίδι», βεβαίως, στην Πάτμο ξεκινάει από τη μοναδικά όμορφη μεσαιωνική Χώρα και το Καστρομονάστηρο που δεσπόζει στην κορυφή της, και στη διάρκειά του ο επισκέπτης έχει πολλά να δει και να γνωρίσει, με ένα αίσθημα γαλήνης, ψυχικής ανάτασης και μια κατανυκτικότητα να τον συντροφεύει.

Η πανέμορφη Χώρα και οι άλλοι οικισμοί



«Στολίδι» του νησιού, και χαρακτηρισμένη από την Unesco ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, η Χώρα, που βρίσκεται στο κεντρικό κτήμα του νησιού σε απόσταση 4χλ, από το λιμάνι, τη Σκάλα, είναι χτισμένη κάτω και γύρω από τα τείχη της οχυρωμένης βυζαντινής Μονής τού Αγίου Ιωάννη τού Θεολόγου.



Τα στενά, δαιδαλώδη σοκάκια της, τα μεγαλοπρεπή «διάσημα» αρχοντικά της και τα χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο σπιτάκια της, οι ψηλοί αυλότοιχοι και οι επίπεδες στέγες είναι αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που έχει διατηρήσει από τον μεσαιωνικό οικισμό από τον οποίο προήλθε, ενώ το εκτυφλωτικό λευκό του τοπίου, οι λιτές γραμμές και οι ανθισμένες αυλές την καθιστούν μία από τις πιο όμορφες Χώρες του Αιγαίου. Αξίζει να ανακαλύψεις σ’ αυτή τα ξακουστά παλιά αρχοντικά της, τις δύο όμορφες πλατείες της, της Αγίας Λεσβίας (Αγιά Λεβιάς) και του Δημαρχείου (Λόζας), όπου βρίσκεται και το σπίτι του συνιδρυτή της Φιλικής εταιρίας Εμμανουήλ Ξάνθου, και τις πανέμορφες εκκλησίες της.

Η θέα από τη Χώρα προς το νησί και το απέραντο γαλάζιο μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με τη βόλτα σας στα σοκάκια και τον καφέ, το φαγητό ή το ποτό σας στα διάφορα στέκια της.



Και μιας και ο λόγος για σοκάκια, από τη Χώρα ξεκινά – και καταλήγει- το ιστορικό καλντερίμι Απορθιανός Δρόμος, που δεν πρέπει να χάσετε την ευκαιρία να το περπατήσετε. Ο Απορθιανός Δρόμος (ή Απορθιανή στράτα) είναι το παλιό πέτρινο καλντερίμι μήκους 2,4χλμ. που ενώνει τη Χώρα με τη Σκάλα (υπολογίστε περπάτημα 40 λεπτών από τη Χώρα μέχρι τη Σκάλα και 50 λεπτών από την αντίθετη κατεύθυνση) και είναι ο πρώτος δημόσιος δρόμος του νησιού.



Η Σκάλα είναι το λιμάνι του νησιού, αλλά και ο κεντρικός οικισμός όπου είναι συγκεντρωμένες όλες οι υπηρεσίες, τα καταστήματα και πολλά καταλύματα και γενικά αποτελεί βάση για τις εξορμήσεις στο νησί. Οι άλλοι δυο σημαντικοί οικισμοί του νησιού είναι ο Κάμπος (Πάνω και Κάτω), που πέρα από τη δική του παραλία είναι και κομβικό σημείο για την άφιξή σας στις περισσότερες παραλίες του νησιού, και ο Γροίκος, το γραφικό ψαροχώρι που όμως έχει εξελιχθεί σε τουριστικό προορισμό με πλούσιες υποδομές.



























Οι παραλίες που θα κάνετε τα μπάνια σας



Η δαντελωτή ακτογραμμή της Πάτμου δημιουργεί μοναδικούς κολπίσκους, όρμους και παραλίες με βότσαλα, άμμο ή βράχια, που διαδέχονται η μία ή άλλη και καλύπτουν όλα τα γούστα. Οι αποστάσεις στο νησί είναι μικρές και με ορμητήριο τη Σκάλα μπορείτε να επισκεφτείτε καθημερινά και μία άλλη παραλία – ίσως και δυο μέσα στη μέρα.



Η παραλία του Κάμπου είναι καλά οργανωμένη και πολυσύχναστη, με μικρά βότσαλα και ρηχά νερά, και εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ, ενώ ο όρμος του Γροίκου έχει μια όμορφη παραλία με ψιλό χαλικάκι και άμμο, η οποία μοιάζει με λίμνη, και έχει υπέροχη θέα προς την «Πέτρα τής Καλικατσούς», ένα από τα δημοφιλή αξιοθέατα του νησιού. Ο κόλπος του Γροίκου έχει ενταχθεί από τον Διεθνή Οργανισμό “The most beautiful bays in the world” στο πρόγραμμα των ωραιότερων κόλπων του κόσμου και σίγουρα δεν πρέπει να αναβάλλετε την επίσκεψή σας σ’ αυτόν.



Η οργανωμένη παραλία της Πέτρας βρίσκεται δίπλα στη στενή λωρίδα γης που ενώνει τον «βράχο τής Καλικατσούς» με τη στεριά, έχει μεγάλα λευκά βότσαλα, τόσο μέσα στην θάλασσα όσο και στην ακτή, και κρυστάλλινα καταγάλανα νερά.



Πανέμορφη παραλία με βότσαλα είναι και η Βάγια, από τις πιο ήσυχες του νησιού, ενώ στον αντίποδα, οργανωμένη, αμμουδερή και με εγκαταστάσεις για φαγητό, ποτό, και θαλάσσια σπορ είναι η παραλία Άγριο Λιβάδι με τα καθαρά – και αβαθή- νερά της.



Η παραλία του Λιγγίνου (ή αλλιώς οι Δίδυμες), στην οποία φτάνει κανείς περπατώντας από την παραλία Βάγια, αποτελείται από δύο συνεχόμενους πανομοιότυπους ορμίσκους που δημιουργούν ένα μοναδικό φυσικό τοπίο με κρυστάλλινα νερά.



Ο Γερανός (ή Λιβάδι του Γερανού) είναι, επίσης, μια από τις ήσυχες παραλίες του νησιού με βοτσαλάκι και σκιά που δημιουργούν τα αρμυρίκια στην παραλία, και το νησάκι του Αϊ-Γιώργη απέναντί της, ενώ όσοι θέλουν να αποφύγουν την πολυκοσμία μπορούν να κατευθυνθούν και στην παραλία Λεύκες, την οποία, ωστόσο, πιάνουν εύκολα τα μελτέμια καθώς είναι ανοιχτή στο πέλαγος.



Μία από τις όμορφες παραλίες του νησιού, η Ψιλή Άμμος έχει χρυσή αμμουδιά και γαλαζοπράσινα νερά, που θυμίζουν εξωτικό προορισμό, ωστόσο η πρόσβαση σ’ αυτή γίνεται είτε με καΐκι ή με πεζοπορία, ενώ εξίσου όμορφη παραλία είναι η Λάμπη, που φημίζεται πολύχρωμα βότσαλά της (τα οποία, όμως, πλέον απαγορεύεται να μαζεύει κανείς).



Άλλες παραλίες που μπορείτε να επισκεφτείτε: Διακόφτι, Άγιος Θεολόγος, Αλυκές, Απολλού, Άσπρη, Μελόι, Λιβάδι Καλογήρων, Σάψιλα.



















































Μην φύγετε από το νησί χωρίς:



Να επισκεφτείτε: Ως «ιερό νησί» δεν γίνεται να φύγετε από την Πάτμο χωρίς να δείτε το ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, εδώ όπου ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού, Ευαγγελιστή Ιωάννη έγραψε το βιβλίο της Αποκάλυψης, έναν χώρο κατάνυξης σημείο αναφοράς του χριστιανισμού παγκοσμίως, και το Μοναστήρι που χτίστηκε προς τιμή του, τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που θυμίζει βυζαντινό κάστρο και δεσπόζει στο νησί. Η Μονή φιλοξενεί πλουσιότατη και σπουδαία βιβλιοθήκη και συλλογή κειμηλίων, τα σημαντικότερα δείγματα της οποίας, όπως και έργα αμύθητης αξίας, μπορεί να θαυμάσει ο επισκέπτης από κοντά.





Από τα θρησκευτικά αξιοθέατα του νησιού που, επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε είναι το Βαπτιστήριο, το σημείο στην παραλία του λιμανιού όπου λέγεται ότι βάπτιζε τους Πατμίους ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, την ιερά Μονή Ευαγγελισμού, το μεγαλύτερο γυναικείο μοναστήρι του νησιού, την επίσης «γυναικεία» Μονή «Ζωοδόχος Πηγή» και τα «ιερά καθίσματα», δηλαδή τα παλιά ασκηταριά, που ίδρυαν οι μοναχοί σε σπήλαια, δίπλα στα οποία έφτιαχναν ένα κελί ή ένα μικρό ναό.



O Βράχος (ή Πέτρα) της Καλικατσού, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα του νησιού, που έχει πάρει το όνομά του από το καλικατσού, τον θαλασσοκόρακα που φωλιάζει στον βράχο. Η Πέτρα θεωρείται αρχαιολογικός χώρος που λειτούργησε ως υπαίθριο ιερό, πιθανά αφιερωμένο στη θεά Αφροδίτη, ενώ άλλαξε χρήση με την έλευση του Χριστανιασμού και χρησιμοποιήθηκε από τους μοναχούς ως ερημητήριο.



Άλλος αρχαιολογικός χώρος του νησιού που αξίζει να επισκεφτείτε, το Καστέλλι όπου σώζονται ερείπια της αρχαίας ακρόπολης και θεμέλια ναού τού Απόλλωνα.



Να κάνετε ημερήσιες εκδρομές. Από το λιμάνι της Σκάλας αναχωρούν καθημερινά καϊκάκια για ημερήσιες εκδρομές με προορισμό όμορφες παραλίες (Ψιλή Άμμος) και κοντινά νησάκια (Αρκιοί, Μαράθι, Μακρονήσι, Ασπρονήσι, Τηγανάκια), αλλά και τον γύρο του νησιού της Πάτμου.

Να περπατήσετε στα «Μονοπάτια Πολιτισμού», μια σειρά από σηματοδοτημένες διαδρομές που θα σας δώσουν την ευκαιρία να γνωρίσετε τις ομορφιές του νησιού.















