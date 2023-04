«Έπεσε» το Spotify

Πρόβλημα αντιμετωπίζει η εφαρμογή streaming μουσικής και podcast, Spotify.

Η εφαρμογή Spotify «έπεσε». Αποτέλεσμα, πολλοί χρήστες σε όλο τον κόσμο να μην έχουν πρόσβαση ούτε στην εφαρμογή, ούτε στην ιστοσελίδα.

Σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί προβλήματα σε εφαρμογές και ιστότοπους, τα πρώτα προβλήματα στη λειτουργία του Spotify αναφέρθηκαν γύρω στις 3 το μεσημέρι της Τετάρτης, 19 Απριλίου (ώρα Ελλάδας).

User reports indicate Spotify is having problems since 7:57 AM EDT. https://t.co/1vfaUWB1XE RT if you're also having problems #Spotifydown