Ετοιμαστείτε για το ιδανικό τριήμερο φεστιβάλ διασκέδασης και απόλαυσης!

Δύο από τα μεγαλύτερα entertainment events που έχουμε γνωρίσει στο πρόσφατο παρελθόν στην Ελλάδα, έρχονται φέτος να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να μας προσφέρουν ένα τριήμερο απόλυτης διασκέδασης και απόλαυσης!



Ετοιμαστείτε για τον απόλυτο συνδυασμό Gaming και Real Eating, το Games&Food Festival Powered by Κωτσόβολος, που θα πραγματοποιηθεί στις 8-9-10 Ιουλίου 2022, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.



To φετινό Games & Food Festival είναι Powered by Κωτσόβολος, ο οποίος θα βρίσκεται σε όλους τους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά booths μεγάλων εταιρειών που σχετίζονται με το Gaming και τα gadgets τεχνολογίας, όπως αυτό της Infinity Gear, Diamond χορηγού της εκδήλωσης, αλλά και περισσότερους από 200 gaming Υπολογιστές και Κονσόλες, καθώς και περίπτερα Ελληνικών Esports ομάδων κ.α.



Θα υπάρχει ακόμα ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος του Festival που θα διαθέτει περίπτερα με brands εστίασης, συμπεριλαμβάνοντας γνώστες και λάτρεις της δημιουργικής street και όχι μόνο, κουζίνας.

Το παιχνίδι, ανοίγει την όρεξη… για πολλά ενδιάμεσα events!



Το Games & Food Festival Powered by Κωτσόβολος, είναι πάνω από όλα διασκέδαση. Διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους, από το πρωί έως το βράδυ, το Festival περιλαμβάνει πολλά happenings κατά τη διάρκεια όλου του τριημέρου. Θα υπάρχουν Gaming αναμετρήσεις με περισσότερα από 20 tournaments και Live Stage με πολλά Shows από επώνυμους Influencers, Tik Tokers και Comedians που θα διασκεδάσουν με τον δικό του τρόπο ο καθένας, όλους εμάς. Μη ξεχάσετε να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς και τις κληρώσεις για μεγάλα δώρα τα οποία θα προσφέρουν οι εταιρείες που υποστηρίζουν το Festival.



Ο Κορυφαίος Διεθνής Εκπαιδευτικός



Όμιλος New York College θα συμμετάσχει στην εκδήλωση ως Educational Partner, ενώ το Tik Tok είναι ο επίσημος Media Partner της εκδήλωσης, στην οποία θα παρευρεθούν περισσότεροι από 150 Tik Tokers!

Διεξαγωγή: 8-10 Ιουλίου 2022, 16:00/11:00 – 23:00, Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, Δωδεκανήσου 106 (κοντά στον σταθμό «Ανθούπολη» του Mετρό)



Δείτε το πρόγραμμα εδώ.



Η είσοδος της εκδήλωσης είναι 6€ την ημέρα (4€ η προπώληση μέχρι 30/6) ή 12€ για το 3ήμερο (8€ η προπώληση μέχρι 30/6).



Διατίθεται ακόμα εισιτήριο VIP Back stage Experience, με τιμή 20€ μέχρι τις 30/6 (στη συνέχεια η τιμή διαμορφώνεται στα 40€).



Αγορά εισιτηρίων



Ευχαριστούμε τον Κωτσόβολο, Μεγάλο Χορηγό της εκδήλωσης, καθώς και τον Diamond χορηγό Infinity Gear και τους Platinum χορηγούς Cooler Master και HyperX.

Ευχαριστούμε ακόμα τους Display Partners, Philips και AGON by AOC.



Ευχαριστούμε για την προσφορά τους στην εκδήλωση, τους Gold χορηγούς World of Warshipsκαι Nintendo, τους Silver χορηγούς Ubisoft, Anda Seat, HADO, και takuStore.gr καθώς και τα καταστήματα Anime House, Monsterville και 3D Revolution.



Ιστοσελίδα: gamesandfoodfestival.gr



Η εκδήλωση: gamesandfoodfestival.gr

Instagram: instagram.com/gamesandfoodfestival

Facebook Page: facebook.com/gamesandfoodfestival

TikTok: tiktok.com/@gamesandfoodfestival

Twitter: twitter.com/gamesfoodfest