Οι "Bubble Attack" στο παγκόσμιο πρωτάθλημα καινοτομίας

Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Οι καινοτόμες ιδέες των φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναδείχθηκαν για ακόμη μια φορά κατά τη διάρκεια του διεθνούς φοιτητικού διαγωνισμού «Invent for the planet - ΙFTP», ο οποίος πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 40 Πανεπιστήμια στον κόσμο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, υπό την κεντρική εποπτεία του Πανεπιστημίου του Texas A&M των Η.Π.Α.

Φέτος η ομάδα που ξεχώρισε στην Ελλάδα ήταν αυτή των «Bubble Attack» η οποία διεκδικεί και την παγκόσμια πρωτιά. Ο IFTP, είναι ένας διεθνής διαγωνισμός όπου οι ομάδες φοιτητών από πανεπιστήμια όλου του κόσμου συναγωνίζονται σε ευρεσιτεχνίες οι οποίες έχουν στόχο την εύρεση λύσης σε προβλήματα που απασχολούν τον πλανήτη. Ο τελικός διεξάγεται μεταξύ 5 ομαδών στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στις ΗΠΑ.

Κάθε πανεπιστήμιο ανά τον κόσμο, διοργανώνει τον δικό του διαγωνισμό ο οποίος εποπτεύεται από το πανεπιστήμιο του Τέξας και εκλέγει τους καλύτερους - την καλύτερη ευρεσιτεχνία - προκειμένου να περάσει στη φάση των 5 και στη συνέχεια στον τελικό.

Στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ, μέσα σε 48 ώρες φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου, δημιούργησαν ομάδες, συνεργάστηκαν για να βρουν καινοτόμες προσεγγίσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις, έλαβαν τεχνολογική και επιχειρηματική καθοδήγηση από Καθηγητές του ΑΠΘ και στελέχη της αγοράς, δημιούργησαν φυσικά και ψηφιακά πρωτότυπα των προτάσεών τους στα Εργαστήρια του ΑΠΘ και στο τέλος τις παρουσίασαν προς αξιολόγηση σε επιτροπή κριτών.

Συνολικά δημιουργήθηκαν οκτώ ομάδες, οι οποίες επέλεξαν να εργαστούν σε έξι παγκόσμιες προκλήσεις που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού. Οι προκλήσεις αφορούσαν στην:

1.Καταπολέμηση των πυρκαγιών της Αυστραλίας

2.Ανάπτυξη «έξυπνων πόλεων»

3.Ανάπτυξη βιώσιμων μεθόδων για την κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης

4.Διαχείριση αποβλήτων στην αεροπορική βιομηχανία

5.Πρόληψη τραυματισμών σε πεζούς

6.Καταπολέμηση των μικρο-πλαστικών στους ωκεανούς

Την πρώτη θέση κατέκτησε η ομάδα «Bubble Attack»

Μια πρωτότυπη διάταξη για τη συλλογή μικρο-πλαστικών από τους ωκεανούς με τη χρήση φυσαλίδων και ειδικών φίλτρων έδωσε στην ομάδα «Bubble Attack» την πρώτη θέση στον διαγωνισμό.

Η ύπαρξη μικροπλαστικών στους ωκεανούς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, καθώς μέσω της τροφικής αλυσίδας μπορούν να καταλήξουν στον άνθρωπο με αρνητικές συνέπειες για την υγεία του. Το BUBBLE ATTACK αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση, βασιζόμενη στην υδρόφοβη φύση των μικροπλαστικών και εκμεταλλευόμενη τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συνδυάζοντας τεχνολογίες που εφαρμόζονται ήδη μεμονωμένες, αποσκοπεί στη συλλογή αυτών από τα βάθη στα οποία εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ποσότητές τους μέσω της παραγωγής φυσαλίδων αέρα, της προσκόλλησης των μικροπλαστικών σε αυτές και της επακόλουθης συγκέντρωσης των τελευταίων στην επιφάνεια της θάλασσας. Ο διαχωρισμός των μικροπλαστικών από το νερό μέσω χρήσης φίλτρων συντελεί στην επιτυχή απομάκρυνσή τους από τη θάλασσα.

Η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα στα τμήματα των ωκεανών με έντονα θαλάσσια ρεύματα που παρουσιάζουν μεγάλες συγκεντρώσεις μικροπλαστικών σε βάθος 200μ. - 600μ. Πρόκειται για μία εγκάρσια διάταξη σωλήνων ποντισμένων στο νερό, η οποία συνδέεται με μηχανισμούς φιλτραρίσματος και χρησιμοποιεί αντλίες αέρα προσαρμοσμένες στις απολήξεις του συστήματος. Τα μικροπλαστικά μετακινούνται προς τα ανώτερα υδάτινα στρώματα εντός των σωληνώσεων και εγκλωβίζονται από φίλτρα μικροϊνών, με δυνατότητα αντικατάστασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ως προς την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του συστήματος αυτές προτείνεται να καλύπτονται στον μεγαλύτερο βαθμό μέσω χρήσης ηλιακής και αιολικής ενέργειας.

Η ομάδα αποτελείται από τους:

Αναστάσιο Ρακιτσιώτη, φοιτητή τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Βασίλειο Δανιηλίδη, φοιτητή τμήματος Χημείας ΑΠΘ

Παναγιώτη Χαλιμούρδα, φοιτητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ

Σιπάν Τσελικέρ, φοιτητή τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Χαράλαμπο Τεληγιαννίδη, φοιτητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών ΑΠΘ

Χρηστό Καρατζιά, φοιτητή τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Το βραβείο απένειμε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστράτιος Στυλιανίδης.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα «WaMO» (Walking Mode On)

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα «WaMO», η οποία ανέπτυξε μια πρωτότυπη φορητή συσκευή για την έγκαιρη ειδοποίηση «αφηρημένων» πεζών σχετικά με την ύπαρξη εμποδίων (μέσα σε μια πόλη), με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων κυρίως ηλικιωμένων ατόμων.

Η προτεινόμενη λύση χρησιμοποιεί διάφορούς αισθητήρες, δεν απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο ή τη χρήση κινητού τηλεφώνου και επαναφέρει την προσοχή των πεζών ανάλογα με την ένταση του προβλήματος, χωρίς να παρεμποδίζει τις αισθήσεις του. Η συσκευή μπορεί να διαχειριστεί τόσο στατικά όσο και ταχέως κινούμενα εμπόδια, είτε σε κοντινή είτε σε μακρινή απόσταση. Απευθύνεται κυρίως σε ηλικιωμένους ανθρώπους με περιορισμένη όραση ή/και ακοή και με δυσκολία στην εκτίμηση απόστασης από αντικείμενα.

Η ομάδα αποτελείται από τους:

Αναστασία Πρίτσα, φοιτήτρια τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

Ελευθερία-Αριάδνη Κυριάκου, φοιτήτρια τμήματος Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ

Μάριο Γκιώνη, φοιτητή τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Νίκο Καϊμασίδη, φοιτητή τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Σπύρο Γεωργάκο, φοιτητή Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ

Το βραβείο στην ομάδα απένειμε εκπρόσωπος της εταιρείας BETA CAE Systems.

Την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα «PRO2FIRE»

Την τρίτη θέση έλαβε η ομάδα «PRO2FIRE», η οποία ανέπτυξε ένα πρωτότυπο σύστημα με επαναφορτιζόμενα drones τα οποία αναλαμβάνουν τον ρόλο επιτήρησης δυσπρόσιτων περιοχών για αποφυγή εμπριστικών ενεργειών και σε περίπτωση ξεσπάσματος πυρκαγιάς διαθέτει κάψουλα συμπιεσμένων ευγενών αερίων τα οποία κατορθώνουν να σβήσουν την φωτιά διαθέτοντας ταυτόχρονα σειρήνα ήχων και υπερήχων για την προειδοποίηση της ρίψης ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε απώλεια πανίδας και ανθρώπων στην περιοχή.

Με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία, η ιδέα εστιάζεται στην κατάσβεση πυρκαγιάς με τη χρήση κάψουλας συμπιεσμένου αδρανούς αερίου (π.χ. άζωτο, αργό), το οποίο θα εκτοπίζει το οξυγόνο με αποτέλεσμα να συμβάλει στην καταστολή της πυρκαγιάς. Η ρίψη επόμενης κάψουλας προκαλεί μια ενδόθερμη αντίδραση ψύχοντας το δάσος με αποτέλεσμα να μειώνεται η πιθανότητα αναζωπύρωσης. Τα στρατιωτικού τύπου drones που φέρουν τις κάψουλες βρίσκονται σε επικοινωνία με τους επίγειους πυροσβεστικούς σταθμούς και σε περίπτωση εντοπισμού ανθρώπινης δραστηριότητας ενημερώνουν σχετικά τους σταθμούς αυτούς. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα κριθεί ύποπτη, γίνεται χρήση αυτοφερόμενης σειρήνας προς αποθάρρυνση της ενέργειας, ενώ αν έχει ήδη εντοπιστεί φωτιά ακολουθεί η ρίψη των ανωτέρω βομβών προς κατάσβεσή της.

Η πρόταση αντιμετωπίζει κατά κύριο λόγο τις περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δυσπρόσιτες περιοχές ή περιοχές σε μεγάλη απόσταση από κέντρα διεξαγωγής επίγειων επιχειρήσεων πυρόσβεσης. Η ενεργειακή αυτονομία και η επαναφόρτιση των drones πραγματοποιείται μέσω ενός δικτύου σταθμών φόρτισης μέσω ηλιακής ενέργειας και είναι μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική κυρίως σε φλεγόμενες περιοχές με μικρή πληθυσμιακή κάλυψη.

Η ομάδα αποτελείται από τους:

Γεωργία Αμανατιάδου, φοιτήτρια τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών ΑΠΘ

Ειρήνη Χατζηνικολάου, φοιτήτρια τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Ιωάννη Φωτούδη, φοιτητής τμήματος Χημείας ΑΠΘ

Μαρία Χατζητζίβα, τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ

Παρθένα Αμανατιάδου, φοιτήτρια τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Το βραβείο απένειμε εκπρόσωπος της εταιρείας Kleemann Lifts.

Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, οι πέντε καλύτερες ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο, κατόπιν αξιολόγησης των προτάσεών τους από το Πανεπιστήμιο του Texas A&M, θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν στον τελικό, που θα πραγματοποιηθεί στο Texas των Η.Π.Α. στις αρχές Απριλίου 2020.

Ακούστε τι δηλώνει στο zougla.gr o Δρ. Ηλίας Κίτσας, συντονιστής του διαγωνισμού στο ΑΠΘ, ο οποίος ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών: