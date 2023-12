Μείωση λειτουργικού κόστους και βελτίωση αποτελεσματικότητας κατά τουλάχιστον 20% εμφανίζουν τα εφοδιαστικά κέντρα (supply centers) της Huawei στην Ολλανδία και την Ουγγαρία, χάρις στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και τηλεπικοινωνιακών ταχυτήτων 5G στην εκτέλεση των εργασιών τους, όπως επεσήμανε απαντώντας σε ερωτήματα του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σαντόρ Πάπ (Sandor Papp), Deputy Head of the European Supply Center, στη διάρκεια εκδήλωσης ενημερωτικού χαρακτήρα στο Βάαλβαϊκ (Waalwijk) της Ολλανδίας.

Αναφερόμενος στη λειτουργία των εφοδιαστικών κέντρων, ο Σάντορ Πάπ επεσήμανε ότι «υφίστανται τέσσερα εξ’ αυτών παγκοσμίως, και αυτά της Ολλανδίας και της Ουγγαρίας καλύπτουν περί τις 40 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, παραδίδοντας περισσότερα από 500.000 κυβικά μέτρα προϊόντων ετησίως. Εντός του εφοδιαστικού κέντρου οι εφαρμογές 5G καλύπτουν περί το 50% της διαθέσιμης στεγασμένης επιφάνειας και κάθε συσκευή, μεταφορική ή άλλη, μπορεί να αξιοποιήσει ταχύτητες 2 Gbyte ανά δευτερόλεπτο. Σε συνδυασμό με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αυτό το γεγονός μας προσφέρει ταχύτερες δυνατότητες διακίνησης προϊόντων και περισσότερο ακριβείς και ποιοτικές παραδόσεις στους πελάτες μας».

Η λειτουργία αυτών των δύο εφοδιαστικών κέντρων, διαμέσου των οποίων διακινούνται ετησίως προϊόντα Huawei αξίας 8 δισ. δολ. στην Ευρώπη, αναβαθμίστηκε τεχνολογικά στη διάρκεια των τελευταίων 2,5 ετών, εξέλιξη η οποία είναι συνεχιζόμενη και οδηγεί στην διακίνηση ενός ολοένα υψηλότερου ποσοστού προϊόντων της εταιρείας δίχως άμεση ανθρώπινη συμμετοχή αλλά μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες δίδουν εντολές σε μεταφορικά οχήματα τύπου «κλάρκ», διαφόρων μεγεθών, να μεταφέρουν και να εναποθέσουν προϊόντα σε προκαθορισμένους αποθηκευτικούς προορισμούς.

Στη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης στο Βάαλβαϊκ, στην οποία παραβρέθηκαν εκπρόσωποι Τύπου από σειρά ευρωπαϊκών χωρών, η Huawei και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, (United Nations Industrial Development Organization -UNIDO) παρουσίασαν πώς ψηφιακά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και του 5G μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της διεθνούς βιομηχανίας και να συνεισφέρουν στην δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης.

Νωρίτερα, η UNIDO και η Huawei είχαν ενώσει δυνάμεις υπό την σκέπη της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τεχνητή νοημοσύνη στην βιομηχανία και την μεταποίηση (Global Alliance for Artificial Intelligence in Industry and Manufacturing – AIM Global), στην οποία η Huawei είναι στρατηγικός εταίρος.

Στην διάρκεια της εκδήλωσης η κα. Βίκυ Ζάνγκ, Αντιπρόεδρος Εταιρικής Επικοινωνίας της Huawei, δήλωσε ότι η ψηφιοποίηση και η αυτοματοποίηση συνιστούν δύο “μέγα-τάσεις” για την διεθνή βιομηχανία και κλειδί για το μέλλον. Οι δύο τάσεις ανοίγουν νέες διόδους μέσω τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), το 5G και οι υπηρεσίες νέφους (cloud computing) οδηγώντας μας σε έναν περισσότερο ευφυή και λιγότερο ρυπογόνο κόσμο.

Η κα. Άννα Πώλα Νίσιο ντε Σούζα, (Ana Paula Nishio de Sousa), επικεφαλής του τμήματος Ψηφιακής μετάβασης και στρατηγικής ΑΙ της UNIDO, τόνισε την σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης. “Η συμπερίληψη σημαίνει τη συμμετοχή όλων των μερών της κοινωνίας και να μην αφήνουμε κανέναν πίσω. Η βιωσιμότητα αναφέρεται στα μέτρα που λαμβάνουμε για την αποτροπή αρνητικών για το περιβάλλον εξελίξεων. Το AIM Global ακολουθεί ακριβώς αυτά τα πρότυπα. Είναι μία συμμαχία ανοικτή σε όλους. Για τον δημόσιο τομέα, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις κυβερνήσεις, και τις παραγωγικές και εργοδοτικές οργανώσεις. Αφορά την ανόρθωση του επιπέδου της ΑΙ στην βιομηχανία και την μεταποίηση κατά τρόπο διατηρήσιμο και βιώσιμο και δηλώνω υπερηφάνως ότι η Huawei είναι ένα στρατηγικό και ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της”.

Η τεχνολογία 5G διαδραματίζει έναν καίριο ρόλο στην αύξηση της παραγωγικότητας προσφέροντας την δυνατότητα σε αυτο-οδηγούμενα οχήματα, μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, να επιταχύνουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ποιότητα του αποτελέσματος. Ο συνδυασμός τους δε, οδηγεί στο πρότυπο Industry 4.0.