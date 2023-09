Ο υπερσύγχρονος νέος χώρος, «Sphere», εγκαινιάστηκε στις 29 Σεπτεμβρίου με μια συναυλία των U2 στο Λας Βέγκας.

Το «Sphere», το οποίο προηγουμένως αναφερόταν ως MSG Sphere, είναι μια σφαιρική αρένα μουσικής και ψυχαγωγίας στο Paradise της Νεβάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, κοντά στο Las Vegas Strip. Πρόκειται για τον υπερσύγχρονο νέο χώρο ζωντανών ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, ο οποίος ήρθε για να συγκλονίσει και να προκαλέσει δέος σε όσους παρακολουθήσουν κάποιο event σε αυτό.

H MSG Sphere, την οποία περιγράφουν ως «ζωντανό αρχιτεκτόνημα», σχεδίασε το αρχιτεκτονικό γραφείο Populous για λογαριασμό της εταιρείας που είναι πίσω από το κέντρο εκδηλώσεων Madison Square Garden (MSG) της Νέας Υόρκης.

Το αμφιθέατρο 18.600 θέσεων προωθείται στην αγορά για τις δυνατότητες εμβυθιστικού βίντεο και ήχου, οι οποίες περιλαμβάνουν μια περιτυλιγμένη εσωτερική οθόνη LED ανάλυσης 16K, ηχεία με τεχνολογίες beamforming και σύνθεσης κυματοειδούς πεδίου και φυσικά εφέ 4D. Το εξωτερικό του χώρου διαθέτει επίσης 54.000 τετραγωνικά μέτρα οθονών LED.

Η Σφαίρα έχει ύψος 112 μέτρα και πλάτος 157 μέτρα στο ευρύτερο σημείο της.

Οι U2 πρόκειται να κάνουν 25 εμφανίσεις στον χώρο, με όνομα « U2:UV Achtung Baby Live at Sphere».

Δείτε εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο από το «Sphere»:

U2 opened the $2.3 billion Las Vegas Sphere last night and the visuals are incredible 🤯pic.twitter.com/szKa5DobRd — Joe Pompliano (@JoePompliano) September 30, 2023

This is the inside of The Las Vegas Sphere 🤯 pic.twitter.com/CzXSUa6pQ0 — Censored Men (@CensoredMen) September 30, 2023