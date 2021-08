Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του King of Fighters XV

Κατά τη διάρκεια του Opening Night Live στη Gamescom, η Koch Media και η SNK Corporation ανακοίνωσαν ότι το fighting game The King of Fighters XV θα κυκλοφορήσει στο PlayStation 5, στο PlayStation 4, στο Xbox Series X|S, στο Steam και στο Epic Games Store στις 17 Φεβρουαρίου του 2022.

Το The King of Fighters XV φιλοξενεί 39 χαρακτήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται κλασσικοί, δημοφιλείς μαχητές, χαρακτήρες που αγάπησε το κοινό και εκείνοι που είναι κρίσιμοι για τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο παιχνίδι. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ήρωες από κάθε περιπέτεια βρίσκονται μαζί, κάνοντας το XV ένα παιχνίδι που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Η νέα αυτή έκδοση στη σειρά King of Fighters ακολουθεί άμεσα τα γεγονότα του Story Mode του προηγούμενου τίτλου. Ήρωες από τα Orochi, NESTS και Ash ενώνουν τις δυνάμεις τους στο The King of Fighters XV και αυτή τη φορά η ιστορία φτάνει σε μια εκρηκτική κλιμάκωση.

Το The King of Fighters XV προσφέρει το κλασσικό σύστημα μάχης σε ομάδες των τριών, αλλά και μια σειρά από νέες λειτουργίες, όπως το Shatter Strike, έναν νέο μηχανισμό που επιτρέπει στους παίκτες να αντεπιτίθενται. Επιπλέον, οι παίκτες θα ζήσουν το βελτιωμένο MAX Mode, αλλά και το MAX Mode (Quick), με μια λειτουργία rush που θα επιτρέπει στα combos να εκτελούνται πατώντας γρήγορα τα πλήκτρα επίθεσης. Όλες αυτές οι λειτουργίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και μερικές ανανεωμένες και αληθοφανείς ειδικές κινήσεις, θα διαβεβαιώσουν ότι οι μάχες θα είναι εκρηκτικές και ότι το gameplay θα είναι συναρπαστικό τόσο για τους νέους, όσο και για τους βετεράνους παίκτες.

Το The King of Fighters XV θα υποστηρίζει 1-2 παίκτες τοπικά, αλλά και 2-8 παίκτες online. Το παιχνίδια προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από online modes, στα οποία περιλαμβάνονται τα ranked match, casual match, room match και online training. Υπάρχει επίσης το νέο Draft VS mode, το οποίο σας βάζει να αντιμετωπίσετε έναν αντίπαλο με έπαθλο να "αρπάξετε" έναν αγαπημένο χαρακτήρα πριν το κάνει εκείνος. Ο κώδικας του Rollback έχει προσαρμοστεί για την καλύτερη δυνατή online εμπειρία.

Επιπλέον, το νέο DJ Station φιλοξενεί πάνω από 300 δημοφιλή κομμάτια από όλη τη σειρά The King of Fighters και πολλά άλλα. Οι παίκτες θα μπορούν να τροποποιούν τις μάχες τους, ώστε σε αυτές να αναπαράγεται το αγαπημένο τους κομμάτι στο παρασκήνιο.