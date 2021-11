Elden Ring: Δεκαπέντε λεπτά επικής δράσης από το νέο βιντεοπαιχνίδι της FromSoftware

Παρά την πρόσφατη καθυστέρηση που έλαβε το Elden Ring, η FromSoftware φρόντισε να "γλυκάνει" λίγο το κοινό μετά από τα δυσάρεστα νέα με ένα εκτενές gameplay βίντεο για το παιχνίδι, το οποίο αναμένεται πλέον να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2022.

Στα νέα πλάνα που έδωσε η ομάδα ανάπτυξης στη δημοσιότητα, το φιλόδοξο δημιούργημα των Hidetaka Miyazaki και George R. R. Martin (συγγραφέας του Game of Thrones, γνωστό στη γραπτή του μορφή ως "A Song of Ice and Fire") ξεδιπλώνεται και μας δίνει μια γεύση από το σύστημα μάχης και την περιήγηση στον χώρο, ενώ μας προσφέρει και κλεφτές ματιές στον σχεδιασμό των εχθρών, του χάρτη, αλλά και του μηχανισμού για αθόρυβη προσέγγιση (stealth).

Αξίζει να αναφέρουμε πως στο εν λόγω βίντεο βλέπουμε την έκδοση του PC και αναμενόμενα δεν πρόκειται για το τελικό προϊόν, αφού το παιχνίδι βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της ανάπτυξης.

Το Elden Ring αναμένεται να κυκλοφορήσει για PC, PS4, PS5, Xbox One και Xbox Series X|S στις 25 Φεβρουαρίου 2022.