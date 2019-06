Gaming: Τα δωρεάν παιχνίδια | Ιούνιος 2019

Του Παύλου Κρούστη

Κάθε μήνα, οι gaming υπηρεσίες προσφέρουν παιχνίδια για τους επί πληρωμή συνδρομητές τους, ενώ παράλληλα βλέπουμε και κάποια παιχνίδια δωρεάν για όλους τους χρήστες PC από ποικίλες πηγές μέσω Steam, Epic Store ή GOG συνήθως, ενώ υπάρχει και η αντίστοιχη συνδρομή με τα PS Plus και Xbox Live Gold για τους PC χρήστες, το Twitch Prime, που προσφέρει κάθε μήνα 4 ή 5 παιχνίδια.

(Σημείωση: Η έννοια "δωρεάν" χρησιμοποιείται ευρύτερα, καθώς υπάρχει ήδη το κόστος της κάθε συνδρομής, ενώ τα παιχνίδια στην ουσία τα παίρνετε, χωρίς επιπλέον κόστος.)

Το PlayStation Plus αποτελεί την συνδρομητική υπηρεσία της Sony για το PlayStation που επιτρέπει στους χρήστες να παίξουν online multiplayer, να επωφεληθούν ειδικών εκπτώσεων, να λάβουν μέρος σε πρώιμες δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και άλλα πολλά. Μία από τις παροχές της υπηρεσίας είναι και 2 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα για το PlayStation 4. Τα παιχνίδια αυτά μπορείτε να τα κατεβάσετε, να παίξετε και να τα σβήσετε όσες φορές θέλετε, όσο είναι ενεργή η PS Plus συνδρομή σας. Αν διακόψετε τη συνδρομή σας, δεν χάνετε τα παιχνίδια, αλλά θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όταν θα ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομή.

Με όμοιο τρόπο λειτουργεί και η συνδρομή Xbox Live Gold για τους χρήστες Xbox. Μέσω της συνδρομής Gold έχετε πρόσβαση σε online multiplayer, σε ειδικές εκπτώσεις, σε δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και πολλά ακόμη. Μία από τις παροχές είναι και 4 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα. Τα 2 από αυτά είναι για το Xbox One και τα άλλα 2 συνήθως για το Xbox 360 ή μπορεί και για το original Xbox, όμως θα είναι σίγουρα backwards compatible και με το Xbox One. Άρα οι κάτοχοι Xbox One, κάθε μήνα έχουν 4 παιχνίδια στη διάθεσή τους.

Οι χρήστες Xbox έχουν στη διάθεσή τους μια επιπλέον συνδρομή, το Xbox Game Pass, το οποίο επίσης προσθέτει παιχνίδια κάθε μήνα, ενώ επίσης υπάρχει και η συνδρομή EA Access για τους χρήστες Xbox, αλλά και PC (ΕΑ Origin Access). Σημειώνουμε ότι εάν κάποιος χρήστης έχει πρόσβαση στο Xbox Game Pass μέσω Xbox One, έχει πρόσβαση και στα υποστηριζόμενα παιχνίδια μέσω PC (όσα υποστηρίζουν το Xbox Play Anywhere), όμως το ίδιο δεν ισχύει και για την υπηρεσία της EA, όπου απαιτείται ξεχωριστή αγορά για Xbox One και PC.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, εκτός από τα PlayStation και Xbox, έχουμε και τους PC χρήστες, οι οποίοι μπορούν να λάβουν δωρεάν παιχνίδια, τόσο από το Steam, το Twitch Prime ή το Epic Store, όσο και από το Uplay της Ubisoft ή από κάποια άλλη πηγή, όπως το Humble Store.

Γι' αυτόν τον μήνα έχουμε:



PlayStation Plus







Sonic Mania

Borderlands: The Handsome Collection

Διαθέσιμα από τις 4 Ιουνίου έως την 1 Ιουλίου.



Xbox Live Gold







EA SPORTS NHL 19 : Xbox One, από 1-30 Ιουνίου

: Xbox One, από 1-30 Ιουνίου Rivals of Aether : Xbox One, από 16 Ιουνίου - 15 Ιουλίου

: Xbox One, από 16 Ιουνίου - 15 Ιουλίου Portal: Still Alive : Xbox One και Xbox 360, από 1-15 Ιουνίου

: Xbox One και Xbox 360, από 1-15 Ιουνίου Earth Defense Force 2017 : Xbox One και Xbox 360, από 16-31 Ιουνίου



Xbox Game Pass







Full Metal Furies (από τις 6 Ιουνίου)

(από τις 6 Ιουνίου) The Banner Saga 2 (από τις 6 Ιουνίου)

(από τις 6 Ιουνίου) Superhot (από τις 6 Ιουνίου)



Ήδη έχουν γίνει διαθέσιμα από τα τέλη Μαΐου τα: Metal Gear Survive, The Banner Saga, Void Bastards, Dead by Daylight και Outer Wilds.

Τα παιχνίδια που γίνονται διαθέσιμα με το Xbox Game Pass διατίθενται μέχρι να ανακοινωθεί η αποχώρησή τους από το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε μετά από μερικούς μήνες, είτε σε πολλές περιπτώσεις και... καθόλου!



Nintendo Switch Online









DOUBLE DRAGON II: THE REVENGE

Volleyball

City Connection

Διαθέσιμα από τις 12 Ιουνίου.



Twitch Prime







Aegis Defenders

Stikbold!

10 Second Ninja X

Metronomicon



Το Twitch Prime αποτελεί gaming συνδρομή, αντίστοιχη με αυτές των Xbox Live Gold και PlayStation Plus, όμως απευθύνεται αποκλειστικά σε PC χρήστες. Η συνδρομή συνδυάζεται με πολλά πλεονεκτήματα, καθώς αγοράζοντας Twitch Prime, έχετε πρόσβαση στο Amazon Prime, που σας δίνει πολλά ατού για αγορές από το Amazon, αλλά και πρόσβαση στην τηλεοπτική συνδρομητική υπηρεσία Amazon Prime, ανάμεσα σε άλλα.



Epic Games Store







Tο Epic Games Store, ο ανταγωνιστής του Steam, έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του και παράλληλα χαρίζει δωρεάν παιχνίδια σε όλους, χωρίς καμία προϋπόθεση, πέραν του απαιτούμενου λογαριασμού στην υπηρεσία, ο οποίος όμως δεν έχει καμία κρυφή χρέωση.