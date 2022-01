Greek Legends League: Το κορυφαίο πρωτάθλημα esports της χώρας επιστρέφει στις 17 Ιανουαρίου

Οι δύο καλύτερες ομάδες από Ελλάδα και Κύπρο θα μας εκπροσωπήσουν στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.



Το επίσημο πρωτάθλημα League of Legends επιστρέφει για 4η συνεχόμενη χρονιά, με σκοπό να αναδείξει την καλύτερη ομάδα σε Ελλάδα και Κύπρο. Οκτώ ομάδες θα λάβουν μέρος στο Greek Legends League Spring Split 2022 powered by What’s Up, το οποίο ξεκινά την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου.







Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού αθλητισμού



Τα τελευταία χρόνια το εξαιρετικά δημοφιλές σε όλες τις ηλικίες League of Legends αποτελεί την “καρδιά” του ηλεκτρονικού αθλητισμού (esports) - ενός σχετικά νέου “κόσμου” που έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τα esports έχουν πολλούς φίλους σε Ελλάδα και Κύπρο γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα σταθερό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.







Τι είναι το Greek Legends League;



To Greek Legends League είναι το μοναδικό επίσημο πρωτάθλημα League of Legends σε Ελλάδα και Κύπρο. Το πρωτάθλημα αφορά ομάδες από Ελλάδα και Κύπρο και χωρίζεται σε δύο μέρη (Splits): Το Spring Split και το Summer Split, με κάθε σεζόν να απαρτίζεται από 8 ομάδες. Μετά από 14 αγωνιστικές ημέρες - και αφού όλες οι ομάδες έχουν αναμετρηθεί 2 φορές μεταξύ τους - προκύπτει η τελική κατάταξη. Οι 4 καλύτερες ομάδες προκρίνονται στα Playoffs από τα οποία αναδεικνύεται η πρωταθλήτρια της περιόδου. Οι δύο φιναλίστ του κάθε Split εξασφαλίζουν μια θέση στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα League of Legends (European Masters) όπου τις περιμένουν θρυλικές ομάδες από όλα τα μήκη και πλάτη της Γηραιάς Ηπείρου. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα των πρωταθλημάτων και το οικοσύστημα του επαγγελματικού League of Legends στο lolesports.com



Οι ομάδες που έχουν σύμβαση με το Greek Legends League για το 2022: Anorthosis Famagusta Esports, WLGaming, Gaming Olympiacos Alimou, Team Phantasma, Hive Athens EC, Team Refuse, Zerolag Esports, Gamespace MCE.



Ο πρώτος τίτλος της νέας χρονιάς



Το GLL Spring Split 2022 powered by What’s Up, ξεκινά στις 17 Ιανουαρίου με την πρώτη αγωνιστική της κανονικής περιόδου και θα ρίξει την αυλαία του στις 12 Μαρτίου με τον μεγάλο τελικό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: https://www.greeklegends.gr









Σχετικά με το Greek Legends League



Το Greek Legends League, είναι το επίσημο Ελληνικό πρωτάθλημα του League of Legends από την Riot Games. Το όνομα του, Greek Legends, δόθηκε το 2014 με μια εκδήλωση θεσμό για την Ελληνική esports σκηνή. Από το καλοκαίρι του 2019 και έπειτα, ο θεσμός επέστρεψε στο σπίτι του λαμβάνοντας επίσημα μορφή πρωταθλήματος και μετονομάστηκε σε Greek Legends League. Το Greek Legends μέσα στο 2020 φιλοξένησε 245 παιχνίδια με το κοινό να παρακολουθεί 910 χιλιάδες ώρες ζωντανά. Η διοργάνωση απέσπασε 3.2 εκατομμύρια ζωντανών προβολών ενώ πάνω από 500.000 μοναδικοί θεατές παρακολούθησαν τις μονομαχίες των κορυφαίων ομάδων της χώρας. Όλες οι πληροφορίες αναλυτικά στη σελίδα του πρωταθλήματος: www.greeklegends.gr και στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter: https://twitter.com/GRLegends