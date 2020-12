Η EA εξαγοράζει την Codemasters έναντι 1,2 δισ. δολαρίων

H γνωστή εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών, Electronic Arts, ανακοίνωσε σήμερα ότι έφτασε σε συμφωνία με το συμβούλιο της Codemasters για την προτεινόμενη συμφωνία εξαγοράς της Codemasters.



Η συναλλαγή περιλαμβάνει 7,98 δολάρια ανά μετοχή σε ρευστό για τους μετόχους, φτάνοντας έτσι τα 1,2 δισ. δολάρια. Η εξαγορά θα ολοκληρωθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021.



O Πρόεδρος του Συμβουλίου της Codemasters, Gerhard Florin, δήλωσε ότι και οι δύο εταιρείες "μοιράζοντι από κοινού τη φιλοδοξία να ηγηθούν στον χώρο των racing games". Συνεχίζοντας, ανέφερε "νιώθουμε ότι αυτή η ένωση θα φέρει ένα συναρπαστικό προσοδοφόρο μέλλον για την Codemasters, επιτρέποντας στις ομάδες μας να δημιουργήσουν, να κυκλοφορήσουν και να υπηρετήσουν μεγαλύτερα και καλύτερα παιχνίδια για ένα ιδιαίτερα παθιασμένο κοινό".







Ο Andrew Wilson, Διευθύνων Σύμβουλος της EA, προσέθεσε τα εξής: "H βιομηχανίας μας μεγαλώνει, όπως και η κατηγορία των racing games και μαζί θα ηγηθούμε σε μια νεά εποχή για την racing ψυχαγωγία".



Όταν η συμφωνία ολοκληρωθεί, τότε τα IPs της Codemasters θα προστεθούν σε αυτά της EA. Οι σειρές της

Codemasters περιλαμβάνουν τα: Formula One, Dirt, Grid και Project Cars, ενώ η EA ήδη έχει τα racing franchises Need for Speed, Burnout και Real Racing.



Πριν τη σημερινή ανακοίνωση, υπήρχαν πληροφορίες για την εξαγορά της Codemasters από την Take-Two Interactive, με την προσφορά της τελευταίας να είναι όμως σημαντικά χαμηλότερη, περίπου στα 870 εκατ. δολάρια.



