Need for Speed Heat: Γκάζια στο νέο παιχνίδι της σειράς που θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο

H Electronic Arts παρουσίασε και επίσημα το νέο παιχνίδι της racing σειράς της Need for Speed. Το νέο παιχνίδι θα ονομάζεται Need for Speed Heat. Το νέο παιχνίδι θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως reboot αφού "ξεφορτώνεται" από πάνω του πολλά στοιχεία από τον προηγούμενο τίτλο, ενώ υιοθετεί καινούργια αλλά και άλλα από παλαιότερα παιχνίδια της σειράς.





Όπως μας είχε υποσχεθεί η EA τα πρώτα gameplay πλάνα του Need for Speed Heat έκαναν πρεμιέρα στο πλαίσιο της Gamescom. Στο βίντεο βλέπουμε καταδιώξεις με την αστυνομία, φυσικά αγώνες ταχύτητας αλλά και πλάνα από το customization σύστημα του παιχνιδιού ενώ βλέπουμε πως για πρώτη φορά μπορούμε να δημιουργήσουμε και τον δικό μας χαρακτήρα και να τον ντύσουμε με επώνυμα ρούχα. Τέλος μαθαίνουμε πως η EA λανσάρει μια νέα εφαρμογή για Android και iOS που μας επιτρέπει να χτίσουμε και να ντύσουμε το όχημα μας από το κινητό ή το tablet μας. Η εφαρμογή Need for Speed Heat Studio είναι ήδη διαθέσιμη για κατέβασμα και μπορούμε να φτιάξουμε τα οχήματα μας από τώρα ώστε να τα βρούμε έτοιμα την ημέρα κυκλοφορίας.













Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο με τους συνδρομητές της υπηρεσίας EA Access να έχουν πρόσβαση τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία κυκλοφορίας του, ενώ οι προ-παραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει. Το Need for Speed Heat αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Νοεμβρίου για PlayStation 4, Xbox One και PC.

