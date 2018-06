Περισσότεροι από 8.000 gamers έζησαν την εμπειρία του Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο!

Εντυπωσιακά tournaments, περισσότερες από 100 κονσόλες Xbox One X, 40 Windows 10 gaming PCs, 140 Samsung monitors και μοναδικά έπαθλα αξίας 20.000 €, ήταν μόνο μερικά από τα highlights του πιο «εκρηκτικού» και γεμάτου αδρεναλίνη & gaming Σαββατοκύριακου.









Ο Γιώργος Μαυρίδης, παρουσίασε τις τελετές των απονομών, με αποκορύφωμα εκείνες για το NBA 2K18, το Pro Evolution Soccer 2018 και το FIFA 18.









Η κα Πέγκυ Αντωνάκου δήλωσε σχετικά με τη φετινή εμπειρία: «Είμαι πολύ χαρούμενη που για 3η συνεχόμενη χρονιά, λάτρεις του παιχνιδιού και της τεχνολογίας κατέκλυσαν το μεγαλύτερο gaming event της χώρας για να αναμετρηθούν σε Xbox και Windows 10 PCs! Περισσότεροι από 8.000 gamers, κάθε ηλικίας, φίλοι του Χbox, ανάμεσά τους σπουδαίοι αθλητές και Ολυμπιονίκες, που μας τίμησαν με την παρουσία τους, έζησαν αυτό το Σαββατοκύριακο την μοναδική εμπειρία που προσφέρει το Xbox. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Πλαίσιο για τη στήριξή του, τους χορηγούς μας, αλλά και όλους όσους γιόρτασαν μαζί μας!».









Οι νικητές του τελικού challenge του Πλαισίου, “Fortnite Duo Challenge”, ο οποίος διεξάχθηκε στην κεντρική σκηνή του Gazi Music Hall, κέρδισαν από ένα εντυπωσιακό PC Turbo-X Intel Extreme Master Desktop (Intel Core i5 8400/8 GB/500 GB SSD//GTX 1060).









Τέλος, το κορυφαίο Gaming Festival φιλοξένησε για πρώτη φορά τον τελευταίο προκριματικό γύρο και τον Εθνικό τελικό του δημοφιλέστατου παγκοσμίως τουρνουά “Red Bull Player One” . O νικητής του Εθνικού Τελικού κέρδισε μία εβδομάδα προετοιμασίας σαν Pro player – με coach τον R1ou – στην Ελλάδα, καθώς και ένα ταξίδι στη Βραζιλία για να συμμετάσχει στον Παγκόσμιο Τελικό του Red Bull Player One, το Νοέμβριο.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το κορυφαίο Gaming Festival της χρονιάς. Το Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο άγγιξε νέα επίπεδα – ρεκόρ επισκεψιμότητας, με περισσότερους από 8.000 gamers, να καταφθάνουν στο κατάμεστο Gazi Music Hall στις 23 & 24 Ιουνίου και να ζουν την απόλυτη εμπειρία gaming.Ο Γιώργος Μαυρίδης έγινε ένα με τους χιλιάδες gamers και έδωσε ρεσιτάλ περιγράφοντας, on stage, τους τελικούς του FIFA 18 και ΝΒΑ 2Κ18. Ταυτόχρονα αποδέχθηκε την πρόκληση του ασημένιου Ολυμπιονίκη στο Τάε Κβον Ντο, Αλέξανδρου Νικολαΐδη, για μία παρτίδα FIFA 18, μπροστά στο κοινό του Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο.H Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft για την Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, κα Πέγκυ Αντωνάκου, βράβευσε το νικητή του συναρπαστικού τελικού του ΝΒΑ 2Κ18 και ο Γιώργος Μαυρίδης τον θριαμβευτή της τελικής μονομαχίας στο FIFA 18. O Xbox Category Manager της Microsoft Eλλάδος και Κύπρου, Γιώργος Βαζαίος, μαζί με τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη, έκαναν την απονομή στο νικητή του Pro Evolution Soccer 2018.Οι νικητές των τουρνουά – Pro Evolution Soccer 2018, Killer Instinct, NBA 2K18, FIFA 18, Call of Duty WWII, Forza Motorsport 7, PlayerUnknown's Battlegrounds και Overwatch – του gaming Triathlon (με τα παιχνίδια Cuphead, Forza Motorsport 7 & Halo 5) και των 5 challenges (με τα παιχνίδια Halo 5, Sea of Thieves, State of Decay 2, Cuphead & Fortnite) μοιράστηκαν δώρα αξίας 20.000 ευρώ!Το παρών στο Xbox Arena Festival powered by Πλαίσιο έδωσαν επώνυμοι λάτρεις του gaming, όπως ο NBA Ambassador για την Ελλάδα, Ευθύμης Ρεντζιάς, ο ασημένιος Ολυμπιονίκης στο Τάε Κβον Ντο, Αλέξανδρος Νικολαΐδης, o παγκόσμιος πρωταθλητής επί κοντώ (U18), Mανόλο Καραλής, ο πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος (U20), Μίλτος Τεντόγλου, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ποδηλασίας σε πίστα, Χρήστος Βολικάκης, η πρωταθλήτρια στα 3.000 μέτρα στιπλ, Αθηνά Κοΐνη, η πρωταθλήτρια στα 3.000 μέτρα στιπλ, Ζωή Ανδρικοπούλου, ο πρωταθλητής Ελλάδος στα 10.000 μέτρα, Χρήστος Καλλίας, η παγκόσμια πρωταθλήτρια στο Τάε Κβον Ντο (U 21) Ευγενία Σαρρή, ο δημοσιογράφος Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο παρουσιαστής Γιώργος Λέντζας κ.α.Οι χιλιάδες επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στα φουτουριστικά booths των χρυσών χορηγών: Alienware, Asus, Lenovo, Omen by HP, Trust Gaming & Iroes by Stoiximan.