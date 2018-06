Red Bull Player One: Ο gamer Κωνσταντίνος "ISG Maxibillion" Αυγερόπουλος πακετάρει για Βραζιλία!

Ο ελληνικός τελικός του Red Bull Player One ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Xbox Arena Festival powered by Plaisio με τον Κωνσταντίνο, “ISG Maxibillion” Αυγερόπουλο να κερδίζει τον Χρήστο “You Got Trolled” Μπαλκουρανούδη, ύστερα από σκληρές μάχες επί της οθόνης. Ο ελληνικός τελικός 1vs1 τουρνουά League of Legends κορυφώθηκε έπειτα από τρεις προκριματικούς και πάνω από 1000 συμμετοχές σε όλη την Ελλάδα,στα καταστήματα των Battlenet, Bits and Bytes, The Web και στο Xbox Arena Festival powered by Plaisio.Ο Κωνσταντίνος "ISG Maxibillion" Αυγερόπουλος κατάφερε να κερδίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Βραζιλία, εκεί όπου τον ερχόμενο Νοέμβριο θα διεξαχθεί ο παγκόσμιος τελικός του Red Bull Player One. «Είναι όνειρο για μένα να ταξιδέψω με τον R1ou στη Βραζιλία, έχοντας πάρει από εκείνον πολύτιμο training με σκοπό να αντιμετωπίσουμε αντιπάλους διεθνούς επιπέδου», δήλωσε ο νικητής του 1vs1 τουρνουά League of Legends, ο οποίος προτού εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον παγκόσμιο τελικό, θα περάσει μια εβδομάδα προετοιμασίας σαν Pro player με coach τον R1ouμε συνεχείς προπονήσεις πάνω στο παιχνίδι, αθλητικό ψυχολόγο, διατροφικά προγράμματα, mediatraining και πολλά άλλα.Ο ελληνικός τελικός που έγινε κατά τη διάρκεια του Xbox Arena Festival powered by Plaisio τα είχε όλα: μοναδικά battles και πολλές ανατροπές που κορυφώθηκαν με μια δίωρη μάχη ασταμάτητου gaming καθώς κανείς από τους δύο τελικού φιναλίστ δεν κατάφερε να πάρει προβάδισμα εξαρχής κι έτσι κάθε αγώνας είχε ακόμα μεγαλύτερη αγωνία. Υπό το άγρυπνο βλέμμα του R1ou,ο οποίος ήταν πάντα εκεί για να παρακολουθεί, να σχολιάζει και να εμψυχώνει τους δύο διεκδικητές -ενώ πολλές φορές έβλεπες και τον ίδιο να αγωνιά για την εξέλιξη-, το σκορ διακυμάνθηκε ως εξής: 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2.Τελικά, μετά από περίπου δύο ώρες ακατάπαυστου gaming, ο τελικός των τελικών βρήκε τον Κωνσταντίνο “ISG Maxibillion” Αυγερόπουλο να κάνει το τελευταίο Κill με τον Varus εναντίον του Jayce, που είχε επιλέξει ο Χρήστος “You Got Trolled” Μπαλκουρανούδης και να παίρνει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό στην Βραζιλία.