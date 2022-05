Το Darkverse: Rogue είναι ένα ελπιδοφόρο παιχνίδι FPS από την ελληνική Pixel Reign

Το ελληνικό game studio, Pixel Reign κυκλοφόρησε πρόσφατα το pre-alpha demo του νέου του παιχνιδιού με τίτλο, Darkverse: Rogue. Το Darkverse: Rogue είναι ένα FPS, sci-fi roguelike pixel painted game, που από την πρώτη στιγμή της παραγωγής του προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού και των publishers. Με πολλούς gamers να το συγκρίνουν με το Half Life, το Dead Space και το Far Cry Blood Dragon, σε επίπεδο εμπειρίας και gameplay, το Darkverse: Rogue φαίνεται ένα πολλά υποσχόμενο project.







Το Darkverse: Rogue λαμβάνει χώρα στο μέλλον και ο παίκτης ξυπνάει σε έναν κρυογενετικό θάλαμο, σε ένα πολεμικό διαστημικό σκάφος της Acantha X, χωρίς να έχει καμιά ανάμνηση της ταυτότητάς του και φυσικά, του τι ακριβώς συνέβη και πώς βρέθηκε ο ίδιος εκεί. Ο παίκτης καλείται να εξερευνήσει το σκάφος, να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε γωνία του, να εξολοθρεύσει τερατώδη πλάσματα και να απαντήσει σε ένα καίριο ερώτημα: «WTF has happened». Αργό combat style για στρατηγικές κινήσεις, αναβαθμίσεις σε όπλα και δεξιότητες για να επιβιώσεις σε έναν κόσμο όπου το άψυχο έρεβος κυριαρχεί (“a world full of darkness and monsters"), με μοναδικούς συμμάχους σου, την Abbey, ένα εξελιγμένο πνευματώδες AI και το Ody-6, ένα ρομποτάκι παλαιότερης τεχνολογίας που όμως τελικά αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο.







Το Darkverse: Rogue συμμετέχει στην ελληνική αποστολή που θα ταξιδέψει στο επιχειρηματικό συνέδριο Nordic Game 2022 (17-20 Μαΐου), στο Μάλμε της Σουηδίας. Την αποστολή διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) και ο Σύλλογος Δημιουργών Ψηφιακών Παιχνιδιών Ελλάδος. Στην αποστολή συμμετέχουν πέντε (5) ελληνικά στούντιο (Pixel Reign, Terahard studios, Iphigames, Dragonis Games, Hidden Tower).





Επισκεφθείτε το Steam page του Darkverse: Rogue και κατεβάστε δωρεάν το demo: https://store.steampowered.com/app/1605250/Darkverse_Rogue/



Πληροφορίες: pixelreign.dev | mail: info@pixelreign.dev