To Prince of Persia επιστρέφει - Όλα τα νέα από το Ubisoft Forward

H Ubisoft είχε χθες μια πιο "γεμάτη" δεύτερη παρουσίαση "Ubisoft Forward", με την οποία συμπλήρωσε τις παρουσιάσεις των παιχνιδιών που αναμένεται να δούμε για το επόμενο εξάμηνο περίπου, ενώ το πρόγραμμα κυκλοφοριών συμπεριλαμβάνει περίπου έναν μεγάλο τίτλο κάθε μήνα. Εν αντιθέσει με άλλες παρουσιάσεις του φετινού καλοκαιριού, είδαμε μπόλικο gameplay, αλλά και ημερομηνίες κυκλοφορίας.



Οι ανακοινώσεις:



Immortals Fenyx Rising (Κυκλοφορία: 3 Δεκεμβρίου 2020)



Πρόκειται για έναν τίτλο που ξεκίνησε από bug του Assassin's Creed και κατέληξε να είναι μια μίξη AC μαζί με τη σειρά Zelda. Το παιχνίδι ήταν γνωστό μέχρι τώρα ως Gods & Monsters και διαδραματίζεται στην Αρχαία Ελλάδα με σενάριο βασισμένο στη μυθολογία μας. Θα κυκλοφορήσει για PC, PlayStation 4, Xbox One και Nintendo Switch.



Prince of Persia: The Sands of Time Remake (Κυκλοφορία: 21 Ιανουαρίου 2021)



Ο θρυλικός τίτλος του 2003 επιστρέφει με τη μορφή remake. H Ubisoft αναφέρει ότι πρόκειται για ολικό remake στη γνωστή Anvil engine (των Assassin's Creed) και θα δούμε βελτιωμένες μάχες και κάμερα. Ο τίτλος θα κυκλοφορήσει για PC, PlayStation 4 και Xbox One.



Riders Republic (Κυκλοφορία: 25 Φεβρουαρίου 2021)



Ένας ολοκαίνουργιος τίτλος που μόλις αποκαλύφθηκε και συνδυάζει extreme sports με MMO λογική από τους δημιουργούς του Steep. Συμπεριλαμβάνει διαφόρων ειδών δραστηριότητες και αθλήματα, όπως ποδηλασία, σκι, snowboard, wιngsuiting και άλλα. Οι χάρτες θα είναι τεράστιοι και βασισμένοι σε δεδομένα από εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, ενώ θα μπορείτε να αγωνιστείτε απέναντι σε 50 αντιπάλους ταυτόχρονα. Θα κυκλοφορήσει σε PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X και PC.



Watch Dogs: Legion (Κυκλοφορία: 29 Οκτωβρίου 2020)



Tο Legion έκανε ξανά την εμφάνισή του για να ενημερώσει με νέο βίντεο για τον μηχανισμό του "recruitment", να εμφανίσει τον ράπερ Stormzy, αλλά και τη συμμετοχή του Aiden Pearce, του πρωταγωνιστή του πρώτου παιχνιδιού της σειράς σε επερχόμενο DLC. Το Watch Dogs: Legion θα κυκλοφορήσει σε PlayStation 4, Xbox One και PC τον Οκτώβριο και αργότερα σε Xbox Series S/X, αλλά και PlayStation 5.



Σε άλλα νέα, μάθαμε ότι το δημοφιλές (ιδιαίτερα στα eSports) Rainbow Six Siege θα έρθει στις κονσόλες νέας γενιάς με υποστήριξη 4K και έως 120fps. Οι κάτοχοι των ψηφιακών εκδόσεων PS4/XB1 θα λάβουν δωρεάν το upgrade για τα PS5/XBSX αντίστοιχα.



Το Scott Pilgrim vs. The World: The Game επανακυκλοφορεί με τον υπότιτλο Complete Edition, που θα περιλαμβάνει τα DLC που έχουν κυκλοφορήσει. Θα έρθει σε PS4, Xbox One, PC και Nintendo Switch.



To Hyper Scape θα λάβει ένα νέο limited mode, το οποίο ονομάζεται Turbo Mode και θυμίζει το "Solid Gold" του Fortnite. Aυτό θα είναι διαθέσιμο στις 15 Σεπτεμβρίου.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης