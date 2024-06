Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της πρώτης αυτοκτονίας… ρομπότ στο κόσμο που καταγράφηκε στην Νότια Κορέα. Δημοτικό συμβούλιο στην ασιατική χώρα ανακοίνωσε την Τετάρτη (26/7) ότι το πρώτο ρομπότ που είχε διοικητικά καθήκοντα τέθηκε εκτός λειτουργίας αφού έπεσε μόνο του από τις σκάλες.

Το δημοτικό συμβούλιο στην πόλη Γκούμι της Νότιας Κορέας είπε ότι το ρομπότ εντοπίστηκε εκτός λειτουργίας, αφότου έπεσε από κλιμακοστάσιο ύψους 2 μέτρων την περασμένη εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μάρτυρες είδαν τον ρομπότ – υπάλληλο «να κάνει κύκλους γύρω από ένα σημείο σαν να ήταν κάτι εκεί» πριν συμβεί το… μοιραίο, αλλά η ακριβής αιτία της πτώσης εξακολουθεί να διερευνάται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχος του δημοτικού συμβουλίου.

«Τα κομμάτια του έχουν συλλεχθεί και θα αναλυθούν από την εταιρεία», αν ο αξιωματούχος, πρόσθεσε ότι το ρομπότ «βοηθούσε στις καθημερινές παραδόσεις εγγράφων, τη διαφημιστική προώθηση της πόλης και την πληροφόρηση» των κατοίκων της περιοχής.

«Ήταν επίσημο μέρος του Δημαρχείου, ένας από εμάς», δήλωσε ένας άλλος αξιωματούχος, που φάνηκε να λυπάται για τον «ξαφνικό θάνατο» του ρομπότ. «Λειτουργούσε υποδειγματικά». Πάντως, οι τίτλοι των τοπικών ΜΜΕ αμφισβήτησαν ή ειρωνεύτηκαν «την αυτοκτονία» του ρομπότ μετά τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, λέγοντας: «Γιατί το έκανε ο επιμελής υπάλληλος;» ή ρωτώντας «ήταν πολύ σκληρή η δουλειά για το ρομπότ;»

Τοποθετημένο τον Αύγουστο του 2023, το ρομπότ ήταν ένα από τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο στην πόλη.

Κατασκευασμένο από την Bear Robotics , μια νεοφυή εταιρεία ρομπότ-σερβιτόρων από την Καλιφόρνια, το ρομπότ δούλευε από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα και είχε τη δική του κάρτα υπαλλήλου δημόσιας υπηρεσίας.

In Gumi City, South Korea, the first administrative robot tragically fell down stairs and stopped working, leading to local media dubbing it the country’s first “robot suicide.” The robot is being investigated to determine the cause of its fall.#robotsuicide #gumicity #korea pic.twitter.com/3WRUPQm0bj

— GistHounds News & Media (@gisthounds) June 27, 2024