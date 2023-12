Tα φετινά Χριστούγεννα γίνονται πιο ξεχωριστά από ποτέ για τους CU συνδρομητές καθώς ο νέος XMAS διαγωνισμός του CU τους προσφέρει την ευκαιρία να κερδίσουν δύο ταξίδια στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία καθώς και πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 100.000€, για να νιώθουν καλοκαίρι ακόμα και τα Χριστούγεννα ως γνήσιοι Kalokairistes.

Οι συνδρομητές μπορούν να πάρουν μέρος στο νέο μεγάλο διαγωνισμό του CU έως τις 11/01 και να διεκδικήσουν ένα από τα 2 ταξίδια για δύο άτομα ή ένα από τα πλούσια δώρα. Όσο περισσότερο χρησιμοποιούν το CU τους, τόσο περισσότερο αυξάνουν τις πιθανότητες να κάνουν δικό τους το μεγάλο δώρο του CU χριστουγεννιάτικου διαγωνισμού. Επιπλέον, κάθε φορά που ανεβαίνουν level γεμίζουν με δωρεάν data, ενώ διεκδικούν και άλλα μεγάλα δώρα. Όλα αυτά μέσω του My CU App, όπου μπορούν να μπουν αυτόματα στη κλήρωση ή από ένα κατάστημα Vodafone.

Τα δώρα του μεγάλου διαγωνισμού είναι:

2 ταξίδια στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για 2 άτομα

2 αυτοκίνητα πόλης για leasing 1 χρόνο από την instacar

3 δωροκάρτες αξίας 350€ για τα καύσιμα του χρόνου από τη Eurolife FFH

10 iPhone 15

10 Sony Playstation 5 Slim

3 DYSON HS05 Airwrap Complete Long Nickel

20 Apple AirPods 3rd gen with MagSafe

5 δωροεπιταγές αξίας 1000€ για την πλατφόρμα AIRBNB

2 δωροεπιταγές αξίας 500€ για την αλυσίδα καταστημάτων JYSK

5 δωροεπιταγές αξίας 100€ για διαδρομές με την εταιρία Free Now

200 δωροεπιταγές αξίας 30€ για τα εστιατόρια Simply Burgers

3 δωροεπιταγές αξίας 150€ στα ANNA MARIA MAZARAKI

Αλλά και απεριόριστα data & λεπτά ομιλίας για 1 χρόνο χωρίς καμία προϋπόθεση ανανέωσης για 1000 τυχερούς

Στο πλαίσιο του μεγάλου διαγωνισμού, το CU καλεί τους συνδρομητές του να μαζέψουν περισσότερους κρυστάλλους για καλό σκοπό. Μέσω της πλατφόρμας “Future Wanted”, σε Instagram & Tik Tok, το CU βοηθά νέους στα πρώτα τους επαγγελματικά όνειρα & βήματα με ιδέες, tips και πολλά ακόμα. Έτσι και μέσω του χριστουγεννιάτικου διαγωνισμού καλεί τους συνδρομητές του να συγκεντρώσουν όλοι μαζί κρυστάλλους για να υποστηρίξει για ένα χρόνο όλες τις δράσεις του “Youth Ηub” της Action Aid. Το Youth Hub λειτουργεί για νέους που κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα και θέλουν να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους για να βρουν εργασία. Όταν συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός κρυστάλλων θα ξεκλειδωθεί το ποσό των 20.000€, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστικά για τις εγκαταστάσεις και τις εκπαιδευτικές δράσεις του Youth Hub.

Οι προσφορές όμως δεν σταματούν εδώ, το CU Around ντύνεται στα γιορτινά με ένα μοναδικό σχήμα συνεργασιών που θα κάνει τα Χριστούγεννα των συνδρομητών ακόμα πιο γεμάτα. Με εκπτώσεις σε αγαπημένα brands όπως -10% στα Public & iRepair, -8% στα supermarket ΜΑΣΟΥΤΗΣ, -6€ σύνολο στο efood, -35% στις Εκδόσεις Ψυχογιός, -40% στα City Med για το απόλυτο self-care, -30€ στο 18-24 για τις εξορμήσεις, 1+1 εισιτήριο για το Christmas Castle – Under the Stars στο ΟΑΚΑ οι CU συνδρομητές μπορούν να ζήσουν τη μαγεία των γιορτών στο χωριό των αστεριών και τέλος -5€ σε όλα τα αξεσουάρ στα καταστήματα Vodafone.

Παράλληλα, για όσους θέλουν να είναι ακόμη πιο άνετοι στις χριστουγεννιάτικες διακοπές, το CU έχει ετοιμάσει γιορτινό πακέτο με Unlimited Data για 1 μήνα με 11,5€.

Μάθετε περισσότερα: XMAS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | Vodafone CU