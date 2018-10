Call of Duty: Black Ops 4 - Review: Για πρώτη φορά χωρίς campaign

Πληροφορίες

Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του review.

Call of Duty: Black Ops 4PlayStation 4 / Xbox One / PCPlayStation 4TreyarchActivisionFirst-Person Shooter / Battle-Royale18+12 Οκτωβρίου 2018ΌχιΈνα τεράστιο multiplayer franchise είναι δύσκολο να μείνει πίσω και να μην ακολουθήσει το trend των Battle Royale, που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Το Call of Duty και η σειρά Black Ops επανέρχονται και πάλι στα gaming συστήματα, με τους developers της Treyarch να πετάνε από πάνω τους το "βάρος" (κατά την άποψή τους) του single-player υλικού, που πολλοί από εμάς αγαπήσαμε (και ποιος δεν θυμάται το εξαιρετικό campaign του πρώτου Black Ops)...Αντ' αυτού, έχουν δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο multiplayer content του διάσημου first-person shooter τίτλου και κυρίως στη δημιουργία ενός νέου Battle Royale mode, που ακούει στο όνομα Blackout. Η θυσία του single-player, από μόνη της, αυξάνει τις απαιτήσεις μας για την ποιότητα και την ποσότητα του online περιεχομένου. Το πακέτο του CoD: Black Ops 4 περιλαμβάνει το κλασικό competitive (6v6) mode, με κάποιες μετατροπές που θα αναλύσουμε παρακάτω, το νέο Blackout mode και το καθιερωμένο Zombie mode.Το campaign (που σύμφωνα με την εταιρία ανάπτυξης δεν ενδιέφερε και τόσο το κοινό…) έχει αντικατασταθεί με μια πιο κινηματογραφική παρουσίαση του multiplayer και συγκεκριμένα των Specialists, δηλαδή των χαρακτήρων που μπορούμε να επιλέξουμε στις PvP δραστηριότητες. Μέσω του Headquarters μπορούμε να δούμε σε cutscenes το background των 10 συνολικά specialists. Έξι εξ αυτών ήταν χαρακτήρες του Black Ops 3 και οι υπόλοιποι είναι καινούριοι. Το ίδιο mode περιέχει και μερικά tutorials, τα οποία δίνουν στον παίκτη τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τις δυνάμεις και τα gadgets του κάθε specialist και να τα δοκιμάσει σε skirmishes. Η αλήθεια είναι ότι οι ίδιοι παίκτες που “σνομπάρουν” το campaign, άνετα θα προσπεράσουν και το συγκεκριμένο mini mode που, παρά το δυνατό presentation, δεν προσφέρει σε καμία περίπτωση την “αίγλη” του κλασικού story.Στο κομμάτι του PvP, είναι εμφανές ότι η νέα κατεύθυνση του multiplayer έχει επηρεαστεί από άλλους τίτλους, όπως το Overwatch και το Rainbow Six, ενθαρρύνοντας περισσότερο το ομαδικό παιχνίδι. Όπως προαναφέραμε, μπορούμε να επιλέξουμε έναν από τους 10 διαφορετικούς specialists για να παίξουμε, οι οποίοι έχουν μια super power, που φορτίζει αργά και σταδιακά κατά τη διάρκεια των matches και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια με δυο φορές, καθώς και μια ακόμη ενέργεια ή gadget που φορτίζει πιο γρήγορα. Για παράδειγμα, ο Recon specialist μπορεί να πετάξει ένα dart, το όποιο αποκαλύπτει τη θέση των εχθρών σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ο Ajax έχει τα flashbangs και ούτω καθεξής. Μέχρι στιγμής, παρά τον "πανικό" που προκαλούν τα διαφορετικά gadgets, υπάρχει μια ισορροπία και η δυνατότητα εναλλαγής specialist κρατάει το ενδιαφέρον του παίκτη.Οι παραπάνω αλλαγές είναι περισσότερο αισθητές στο mode του Control, το οποίο λήγει στις τρεις νίκες και ζητάει από την κάθε ομάδα να κάνει attack ή defend σε δύο περιοχές. Φυσικά υπάρχουν και τα πιο κλασικά modes (hardcore και μη), όπως τα Team Deathmatch, Free-for-All, Domination, Kill Confirmed κτλ. Όλα τα παιχνίδια διεξάγονται στους 12 χάρτες που είναι διαθέσιμοι για PvP (άλλοι νέοι και άλλοι ανακατασκευασμένοι από παλαιότερα Black Ops), οι οποίοι είναι όμορφοι σχεδιαστικά και παρουσιάζουν ποικιλία. Το πιο αρνητικό χαρακτηριστικό των περισσότερων εξ αυτών, όμως, είναι η κυκλική αρχιτεκτονική τους που, δυστυχώς, ενθαρρύνει τα spawn kills και τους αντιπάλους που επιδιώκουν να βρεθούν πίσω από την πλάτη του παίκτη, μέσω των πολλών περασμάτων. Η μπάρα ζωής είναι (επιτέλους) μεγαλύτερη. Έτσι, οι παίκτες δεν θανατώνονται με μια ριπή, όπως παλαιότερα, ενώ έχει καταργηθεί και το αυτόματο healing, απαιτώντας πλέον από τον παίκτη να γιατρευτεί με το πλήκτρο L1 ή LB, αναλόγως χειριστηρίου.Το παιχνίδι έχει φουτουριστικό setting, που σημαίνει ότι βασίζεται σε αντίστοιχα φανταστικά όπλα. Ευτυχώς όμως, λείπουν τα Jet Packs του Black Ops 3. Το recoil και η αίσθηση των όπλων είναι στο ίδιο ικανοποιητικό επίπεδο που γνωρίζουμε, αν και οι ήχοι είναι ελαφρώς μονότονοι. Εννοείται ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε τον εξοπλισμό μας (όπλα, perks) όπως θέλουμε, ενώ υπάρχουν και τα κλασικά killstreaks (UAV, Supply Drop, Choppers). Σε γενικές γραμμές το multiplayer, παρά τη σωστή εισαγωγή των Specialists, δεν πρωτοτυπεί ιδιαίτερα, αλλά θα ικανοποιήσει τους φίλους της σειράς. Μέχρι τη στιγμή που γράφτηκε το review, το connectivity δεν βρισκόταν και στο πιο ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς παρατηρήθηκε lag σε ορισμένα matches, ενώ κατά την ενασχόληση μας με το παιχνίδι (στο PS4), υπήρξαν αρκετές φορές που η εφαρμογή "κόλλησε", με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κάνουμε restart.Η μεγαλύτερη προσθήκη και η μόνη που μπορεί να επαναφέρει το χαμένο κοινό ή να κερδίσει νέο, είναι αυτή του Battle Royale mode, γνωστό, όπως προαναφέραμε, ως Blackout. Αν έχετε δοκιμάσει κάποιο από τα παλαιότερα παιχνίδια του είδους (Fortnite και PUBG) και δεν σας κράτησαν, τότε σας διαβεβαιώνουμε πως το Blackout είναι το πιο προσιτό από τα τρία με διαφορά. Δεν υπάρχει το αλόγιστο building του Fortnite, ούτε οι πιο εξειδικευμένοι μηχανισμοί του PUBG και σε λίγα μόλις παιχνίδια θα έχετε πιάσει τον ρυθμό του συγκεκριμένου mode. Σε αυτό βοηθάει και το πολύ καλό optimization που έχει γίνει από την Treyarch, με ελάχιστα bugs και πολύ σταθερή απόδοση, πλην μερικών μικρών θεμάτων με το δίκτυο, που πιστεύουμε ότι θα διορθωθούν. Σε συνδυασμό με το ότι είναι πολύ προσιτό, ο χάρτης του Blackout είναι αρκετά καλά σχεδιασμένος (σε σημεία και πολύ όμορφος) και έτσι δεν κουράζει τους παίκτες με επανάληψη περιοχών.88 παίκτες πέφτουν στον χάρτη με αλεξίπτωτο και ο αγώνας της επιβίωσης ξεκινά. Με μηδενικό εξοπλισμό, θα προσπαθήσετε να βρείτε προμήθειες, ώστε να αυξήσετε τις πιθανότητες επιβίωσης σας. Ο νικητής είναι μόνο ένας: ο παίκτης που θα μείνει ζωντανός μέχρι το τέλος. Όπλα, πυρομαχικά, medkits, armor, όλα βρίσκονται στο πεδίο της μάχης και θα πρέπει να έχετε το νου σας (συνιστώνται ακουστικά) για την παραμικρή κίνηση, καθώς πίσω από οποιαδήποτε πόρτα, δέντρο ή τοίχο μπορεί να κρύβεται κάποιος αντίπαλος παίκτης. Οι παίκτες που έχουν εμπειρία στα Battle Royale θα νιώσουν σαν στο σπίτι τους, ενώ και οι υπόλοιποι παίκτες, χάρις στην απλότητα των μηχανισμών, θα εξοικειωθούν αρκετά εύκολα. Το Blackοut μπορεί να παιχτεί είτε solo, είτε με ομάδα των δύο έως τεσσάρων ατόμων και προσωπικά, προτιμήσαμε να παίζουμε με squad φίλων.Οι εντυπώσεις των πρώτων ημερών είναι θετικές για το συγκεκριμένο mode που, αν και δεν εντυπωσιάζει, σίγουρα ικανοποιεί. Μένει να δούμε αν κατά κάποιο τρόπο θα υπάρχει κίνητρο για τους παίκτες, ώστε να συνεχίζουν να ασχολούνται (ίσως κάποια challenges ή unlockables). Προς το παρόν, το Blackout έχει leveling system. Έτσι, σε κάθε level ξεκλειδώνετε νέα πράγματα (κυρίως skins) για τους χαρακτήρες. Η Activision έχει αναφέρει πως σύντομα θα προστεθούν και microtransactions, αλλά δεν έχει αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες. Θέλουμε να πιστεύουμε, όμως, ότι θα αρκεστούν στα cosmetic items. Να τονίσουμε, επίσης, ότι στο συγκεκριμένο mode υπάρχουν οχήματα για τη μεταφορά του παίκτη και της ομάδας σας, ενώ θα συναντήσετε και zombies, σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία βρίσκονται κοντά σε powerful gear.Μιλώντας για zombies, το zombie mode έχει καθιερωθεί ως το πιο ποιοτικό mode του franchise και επιστρέφει αισθητά πλουσιότερο στο Black Ops 4. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τρεις διαφορετικοί χάρτες (αυτή τη φορά από το launch, σε αντίθεση με τον ένα και μοναδικό που είχαν τα παλαιότερα Call of Duty). Πρόκειται για ένα co-op mode των τεσσάρων παικτών (μπορεί να παιχτεί και local, σε split screen) με waves εχθρών αυξανόμενης δυσκολίας, όπου οι παίκτες αγοράζοντας όπλα και perks με in-game χρήματα, προσπαθούν να φτάσουν όσο πιο μακριά μπορούν, ολοκληρώνοντας παράλληλα και ορισμένα objectives (easter eggs).Η κύρια ιστορία περιέχει τέσσερις νέους πρωταγωνιστές και εκτυλίσσεται σε δύο διαφορετικούς χάρτες. Ο πρώτος, με την ονομασία “Voyage of Despair”, μεταφέρει τους παίκτες στο RMS Titanic, τον γνωστό δηλαδή Τιτανικό και είναι ένας χάρτης που περιλαμβάνει πιο στενούς διαδρόμους και μικρές περιοχές, δίνοντας έμφαση στο corridor shooting. Το δεύτερο chapter είναι το “IX” και αλλάζει τελείως το setting πηγαίνοντας μας σε μια αρχαία Ρωμαϊκή αρένα. Τέλος, υπάρχει και το “Blood of the Dead”, που αποτελεί μια ελαφριά παραλλαγή του χάρτη του Black Ops II, “Mob of the Dead”, τα γεγονότα του οποίου διαδραματίζονται στα υπόγεια της φυλακής του Alcatraz. Αν μη τι άλλο, υπάρχει αρκετό υλικό για τους φίλους του συγκεκριμένου mode και μάλιστα είναι ακόμη πιο εμπλουτισμένο, με περισσότερα perks και δυνάμεις, ενώ πλέον υπάρχει και ένα mode τρομερά παραμετροποιήσιμο, μέσω του Custom Mutations, που δίνει στον host τη δυνατότητα να τροποποιεί πλήρως τα παιχνίδια, πριν την έναρξή τους.Αν υπάρχει κάτι που μας "χαλάει" στο CoD: Black Ops 4, από την πρώτη στιγμή, είναι τα πραγματικά δυσνόητα και άνευ λόγου πολύπλοκα μενού του τίτλου, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένα modes, όπως το headquarters και τα zombies. Πέρα από αυτό, σε αρκετά σημεία του μενού θα δείτε ότι υπάρχει σύνδεσμος για την αγορά του πανάκριβου season pass (€49,90), μιας και ένα μέρος του περιεχομένου που έχει ήδη κυκλοφορήσει και υπάρχει στο παιχνίδι, είναι διαθέσιμο μόνο για τους κατόχους του season pass. Δυστυχώς, η Activision συνεχίζει την προκλητική τακτική της όσον αφορά το επί πληρωμή περιεχόμενο, την ώρα που πολλές άλλες εταιρίες δείχνουν να αφήνουν πίσω συγκεκριμένες τακτικές (να τονίσουμε, για παράδειγμα, ότι το Battlefield V δεν θα περιέχει season pass). Σαν να μην έφτανε αυτό, δεν υπάρχει και κάποιος τρόπος να αγοράσετε ξεχωριστά τα expansions της επιλογής σας, καθώς είναι διαθέσιμα μόνο μέσω του pass. Μένει να δούμε αν θα τα κάνουν μαντάρα και με τα microtransactions…Όπως όλα τα Call of Duty games, έτσι και το Black Ops 4, δείχνει ξεκάθαρα ότι αποτελεί μια εξαιρετικά optimised και καλογυαλισμένη εμπειρία. Από τα cutscenes, τις πίστες και τα zombies, μέχρι τον μεγάλο χάρτη του Blackout, ο σχεδιασμός είναι εξαιρετικός και το performance άρτιο. Παρά το πολύ μικρό texture pop-in και το γεγονός ότι μιλάμε για μια, όχι και τόσο εξελιγμένη μηχανή γραφικών, το τελικό αποτέλεσμα είναι αρκετά ενδιαφέρον και ευχάριστο στο μάτι, ειδικά για όσους μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι σε οθόνη με HDR δυνατότητα. Ο τίτλος “τρέχει” στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο, χωρίς πτώσεις και χωρίς ιδιαίτερες οπτικές αδυναμίες ή σφάλματα. Αυτό ισχύει τόσο στο PS4, όσο και στο PS4 Pro, όπου πραγματοποιήθηκε και το συγκεκριμένο Review.Το Call of Duty: Black Ops 4 επικεντρώνεται αποκλειστικά στις online δυνατότητες της σειράς, είτε δανειζόμενο στοιχεία από άλλους τίτλους, είτε αξιοποιώντας ορισμένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά του franchise τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε πλήρως την έλλειψη campaign, μιας και θεωρούμε ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σειράς, από το πρώτο κιόλας παιχνίδι, αλλά η ποσότητα και η γενικότερη ποιότητα του competitive, αλλά και του zombie mode, εξισορροπούν κάπως την απώλεια.Παρότι ο τίτλος δείχνει να είναι φτιαγμένος για τους πιο hardcore fans της σειράς, όσοι θέλουν να δοκιμάσουν ένα ιδιαίτερα καλοφτιαγμένο και προσιτό Battle Royale παιχνίδι, θα το βρουν στο νέο Blackout. Μένει να δούμε για πόσο θα μπορέσει να κρατήσει το κοινό η νέα προσθήκη της σειράς, μιας και η αντοχή στον χρόνο είναι ένα στοίχημα για τους ίδιους τους δημιουργούς του τίτλου.